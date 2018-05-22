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22 Mayıs 2018 12:16

MASKİ, içme suyu tesisindeki yenileme çalışmalarına başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçe merkezine içme suyu temin eden içme suyu terfi merkezini yenileme ve yedekleme çalışmalarına başladı.

MASKİ, içme suyu tesisindeki yenileme çalışmalarına başladı

22 Mayıs 2018 12:16


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu tüketmelerini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Kula ilçe merkezine içme suyu temin eden tesiste yenileme, yedekleme ve iyileştirme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda tesiste 3 adet düşey milli motopomp montajı, yol verici elektrik panoları, vana ve boru sistemleri yenilenecek. Yenilenen tesis sayesinde Kula ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlar, arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşamayacak ve daha kaliteli içme suyu tüketecek.


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde vatandaşların daha kaliteli ve sağlıklı içme suyu tüketmelerini sağlamak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde yaşayan vatandaşların daha kaliteli ve sağlıklı içme suyu tüketmeleri için bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda il genelindeki çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Gerek içme suyu depoları gerekse de içme suyu tesislerinde hayata geçirdiğimiz bakım onarım ve revizyon çalışmaları ile vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Kula ilçe merkezine içme suyu tedarik eden tesiste de yenileme ve yedekleme çalışmalarımıza başladık. Tesisimizi baştan aşağıya yenileyeceğiz. Hayırlı olsun” dedi.




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