Yapılan temizlik çalışması sayesinde vatandaşlar daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu tüketmelerini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, il genelinde su verimi azalan sondajları temizlemek için ilk etapta 60 adet sondajda başlattığı çalışmalarını tamamladı. Zamanla sondajlarda meydana gelen yapısal bozulmalar nedeniyle çalışmalar gerçekleştirilerek vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaştırılıyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, 2018 yılı 1. grup 60 adet içme suyu kuyusunda başlatılan temizlik çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Aslay, “6 Nisan 2018 tarihinde ihalesini tamamladığımız içme suyu kuyuları inkişaf işi kapsamında il genelinde belirlediğimiz 60 adet içme suyu sondajında temizlik çalışmalarımızı tamamladık. İl Özel İdaresi döneminde açılmış sondajlarda zaman içerisinde su veriminin azalmasına neden olan ince kum, silt ve kilin arındırılması ile sondajlarımızın verimini arttırdık. İl genelinde sondajların daha uzun ömürlü kullanılabilmeleri için ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarımıza devam ederek vatandaşlarımıza daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu temin edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz sondaj temizliği ile su veriminin yanı sıra maddi olarak da tasarruf sağlamış olduk” dedi.