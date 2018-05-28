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28 Mayıs 2018 14:48

MASKİ, il genelinde sondaj temizliklerine başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde zamanla su verimi azalan 60 adet içme suyu sondajında birinci etap temizlik çalışmasına başladı.

MASKİ, il genelinde sondaj temizliklerine başladı

28 Mayıs 2018 14:48


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu tüketmelerini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, il genelinde su verimi azalan sondajları temizlemek için ilk etapta 60 adet sondajda çalışmalarına başladı. Zamanla sondajlarda meydana gelen yapısal bozulmalar nedeniyle çalışmalar gerçekleştirilerek vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz su ulaştırılmaktadır.


Sondaj temizlik çalışması yapılan Köprübaşı ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi’nin Muhtarı Veli Etiz, “Mahallemizdeki içme suyu paslı olduğu için musluklardan sürekli bulanık su geliyordu. Sondajımızda kompresör ile temizlik çalışması yapılıyor. Temizlik çalışmasının tamamlanmasıyla artık daha temiz su kullanacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Hayırlı olsun” dedi.


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, 2018 yılı 1. grup 60 adet içme suyu kuyularında temizlik çalışmalarının başladığını söyleyerek şunları dile getirdi: “06 Nisan 2018 tarihinde ihalesini tamamladığımız içme suyu kuyuları inkişaf işi kapsamında şimdiye kadar il genelindeki 12 sondajımızın temizlik çalışmalarını tamamladık. İl Özel İdaresi döneminde açılmış sondajlarda zaman içerisinde su veriminin azalmasına neden olan ince kum, silt ve kilin arındırılması ile sondajlarımızın verimini arttırıyoruz. İl genelinde sondajların daha uzun ömürlü kullanılabilmeleri için ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarımıza devam ederek vatandaşlarımıza daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu temin edeceğiz.”




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