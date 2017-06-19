Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’ndaki zehirlenme vakalarıyla ilgili sosyal medyada, “Şebeke suyundan kaynaklanmış olabilir” iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, “İddialar gerçeği yansıtmıyor. Zehirlenme vakalarının yaşandığı kışlalarda askeriye kendi su şebekesini kullanıyor, şehir şebekesini kullanmıyor” dedi.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’ndaki çok sayıdaki askerin gıda zehirlenmesi sebebiyle hastanelere kaldırılması sonrası sosyal medyada, şebeke suyu ile ilgili dolaşan iddialar üzerine konuşan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Coşkun, “Su tahlillerini hem biz hem de Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak yapmaktadır. Suda bakteriye ilişkin herhangi bir belirti yok. Ayrıca askeriye su ihtiyacını kendi sondajından karşılıyor. Zehirlenme vakalarının yaşandığı kışlalarda askeriye kendi su şebekesini kullanıyor, şehir şebekesini kullanmıyor. Askeriyenin kendisine ait sondajı ve kaynakları var, onu kullanıyorlar” diye konuştu.