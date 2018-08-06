MASKİ ekipleri, Manisa’nın Akhisar, Alaşehir ve Selendi ilçelerinde içme suyu sondajı, dere temizliği ve terfi hattı yenileme çalışması yaptı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında Akhisar ilçesine bağlı Tütenli Mahallesi’ne bir sondaj kuyusu kazandırıldı. Saniyede 12 litre verim elde edilen sondaj, döşenen terfi hattı ile içme suyu deposuna bağlandı. Elektrik bağlantısının da yapıldığı sondajdan hanelere su verilmeye başlandı. Yürütülen çalışma ile Tütenli’nin içme suyu ihtiyacı karşılanmış oldu. Tütenli Mahalle Muhtarı Halil İbrahim İnci, “Çalışmalardan memnunuz. Eskiden mahallenin yarısına su geliyordu, yarısına gelmiyordu. Mahallemize verimi oldukça yüksek bir sondaj kuyusu kazandırıldı" dedi.

MASKİ ekipleri, Alaşehir ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi’nde de 500 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde tamamlanan çalışma sayesinde, mahallede meydana gelen su taşkınlarına engel olunurken, su akışını engelleyen dere yatağındaki bitkilerin yeniden yetişmesi ve kötü koku üretmesinin de önüne geçildi.

MASKİ’nin çalışmalarından memnun olduklarını dile getiren İsmetiye Mahalle Muhtarı Selim Şahin Yaman, “Mahallemizden geçen derede zaman içinde oluşan sazlık yüzünden su akışı engellenmişti. Derede biriken su, zamanla kötü kokuya sebep olduğu için MASKİ yetkililerine bildirdik. Sağolsunlar deremizi güzelce temizlediler. Mahalleli de hizmetlerden çok memnun kalıyor. MASKİ’den her zaman yerli yerinde hizmet görüyoruz. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a çok teşekkür ederiz, selamlarımızı iletiriz” dedi.

MASKİ son olarak, Selendi ilçesine bağlı İnnice Mahallesi’nden gelen içme suyu terfi hattı yenileme talebine de kısa süre içerisinde yanıt verdi. Çalışmalar tamamlandığında, mahallenin su kaynağından depoya ulaşan hattın yıpranmış olması nedeniyle oluşan su kesintilerine son verilecek. İnnice Mahalle Muhtarı Uğur Bacaksızoğlu, “Eski hattımız yıllar önce elle döşenmiş ve yüzeye çok yakın durumdaydı. Hatta bazı yerlerde yerin üstünden gidiyordu. Böyle olunca da sürekli borular deliniyor ve patlıyordu. Bizler de sık sık susuz kalıyorduk. Şimdi hattımız yenileniyor. Hizmetten memnunuz. Bizi büyük bir sıkıntıdan kurtaracaklar." diye konuştu.