MASKİ, Manisa'nın doğasını koruyor

MASKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, Gediz ve Bakırçay'ın temizlenmesi adına yapılan çalışmaları anlattı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Webtv'de yayınlanan 'Yerelden Yönetim' programına konuk oldu. MASKİ'nin atıksu alanında yürüttüğü hizmetler hakkında bilgiler veren Daire Başkanı Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde Gediz Nehri'nin temizlenmesi adına yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.

218 milyonluk dev atıksu yatırımı

Sözlerine MASKİ bünyesinde işletilen atıksu arıtma tesisleri ile başlayan Çevik, “Şuan idaremiz bünyesinde 16 adet atıksu arıtma tesisi mevcut. Son olarak Gördes ve Soma atıksu arıtma tesislerimiz eklendi. Gördes'teki tesisimiz yaklaşık 10 milyon TL'lik bir yatırımla devreye alındı. Şuan yüklenici tarafından işletim süreci devam ediyor. Aralık ayında kesin kabul işlemleri yapılarak, tamamen idaremiz bünyesine geçmiş olacak. Soma Atıksu Arıtma Tesisimizi de 36 Milyonluk bir yatırımla hayata geçirdik ve yaklaşık bir yıldır işletiyoruz. Yunusemre ilçemizde 65 Milyon TL gibi bir maliyetle inşa ettiğimiz Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisimiz de 17'nci olacak. Yakın zamanda onun da ilk su alımı ve test çalışmalarına başlayacağız. Geçtiğimiz günlerde de Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisimizin inşaatına başladık. Orada da ömrünü tamamlayan eski tesisin yerine 25 milyonluk yatırımla yenisini inşa edeceğiz. Bu tesislerimizin yapım çalışmalarını Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımız, işletmesini ise biz gerçekleştiriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, MASKİ kurulduğundan beri 218 milyonluk dev bir atıksu yatırımı gerçekleştirdi” dedi.

Arıtım süreçleri hakkında bilgilendirdi

Tesislerin işletim süreçleri hakkında da bilgiler paylaşan Çevik, tesislerde yapılan işlemleri de şöyle aktardı: “Tesislerimizin işletimleri, tesis büyüklüğü, personel sayısı gibi faktörlere bağlı olarak değişebiliyor. Tesise gelen atıksu, ilk olarak fiziksel arıtmadan geçerek kaba ve ince malzemeleri ayıklanıyor. Ardından biyolojik işleme geçilerek, aneorobik ve havalandırma havuzlarına iletiliyor. Bu havuzlarda yaşayan bakteriler de, atık kısmını yiyerek suyun kalmasını sağlıyor. Böylelikle çamur dibe çökerek, üst kısımda çıkış suyumuz kalıyor.”

2018 hedefi 73 milyon metreküp atıksu arıtımı

Süreç sonundaki denetim mekanizmalarına da değinen Çevik, “Arıtım süreci sonrasındaki çıkış suyumuzun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenen bazı parametreleri sağlaması gerekiyor. Bugüne kadar tesislerimizde bu gerekli değerleri sağladık ve tüm denetimlerimizden başarıyla çıktık. Tabi burada teknik ekibimizin, saha personelimizin ve uzman kadromuzun emeği büyük” şeklinde konuştu.

Bir buçuk yılda 5 milyon TL'lik kar

MASKİ tarafından Manisa'da sağlanan tasarruflarla ilgili de bilgi veren Gökhan Çevik, “14 tesisimizin idaremiz bünyesinde işletilmeye başlamasıyla birlikte, bir buçuk yılda yaklaşık 5 Milyon TL civarında bir kar elde ettik. Şuan yalnızca iki tesisimiz yüklenici tarafından işletilmektedir. Onlar da yılsonunda bünyemize geçecekler. Nisan 2015 yılından bu yana 36 milyonluk bir işletme harcaması yaparken, azımsanmayacak miktarda da bir tasarruf sağladık. Böylelikle bu işlere ayrılan bütçeler kurumun, yani halkın cebinde kalmış oldu” dedi.

“Gediz'de balık tutulabilsin diye çalışıyoruz”

Daire Başkanı Çevik sözlerini şöyle tamamladı: “Tesislerimizin gerekli standartları sağlaması önkoşuluyla, Bakanlığın uyguladığı teşvik programları da mevcut. Bizim şuan elektrik giderimiz aylık 300 bin TL civarında. 2017 yılı için toplamda 726 bin TL enerji teşvikinden yararlanacağız. Böylelikle de yine bütçe tasarrufu ve kamu yararı noktasında ciddi bir kazanım elde etmiş bulunuyoruz. 2017 yılında Manisa genelinde 30 milyon metreküp atıksu arıtımı gerçekleştirdik. 2018 hedefimiz ise 73 milyon metreküp ve şuan o hedefe doğru ilerliyoruz. 2019'daki hedeflerimizden biri de arıtma çamurumuzu doğal gübre olarak tarımda kullanmak. En büyük ve ileri hedefimiz ise Başkanımız Cengiz Ergün'ün de hep söylediği gibi Gediz'de balık tutulabilecek günlere ulaşabilmek ve bunu sağlamaktır.”