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28 Mayıs 2018 16:00

MASKİ, Osmancalı’nın deresini güvenli hale getirdi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi’nde bulunan derenin yol geçiş noktalarındaki çalışmalarıyla yaya ve araç geçişini güvenli hale getirdi.

MASKİ, Osmancalı’nın deresini güvenli hale getirdi

28 Mayıs 2018 16:00


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan derelerde temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmaları sayesinde dereleri daha sağlıklı ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi’nde bulunan derenin yol geçiş noktasına koruge boru döşeme çalışmasını tamamladı. MASKİ ekipleri ayrıca derenin farklı noktasında bulunan köprünün bakım onarımını da yaparak yaya ve araç geçişini güvenli hale getirildi.


Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Karadeniz, “Mahallemizde yer alan deremizin yol geçiş noktasında aşırı yağışlarda su taşkını meydana geliyordu. Sağ olsun MASKİ, koruge boru döşeyerek bu sorunumuzu ortadan kaldırdı. Dere üzerinde bulunan mevcut köprü de zamanla çok aşınmıştı. Hayati tehlike arz ediyordu. Köprüde iyileştirme çalışması da yapıldı. Mahalle halkı artık güven içerisinde köprüyü kullanabilecek. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun, Daire Başkanımız Ulvi Kaynak ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.




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