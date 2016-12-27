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27 Aralık 2016 17:15

MASKİ personeline iş güvenliği eğitimi

MASKİ personeline iş güvenliği eğitimi

27 Aralık 2016 17:15

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesislerinde hidrojen, sülfür ve metan gazlarının iş kazalarına ve can kaybına neden olmaması amacıyla kurduğu gaz algılama ve kontrol sistemleri ile ilgili personeline teknik emniyet eğitimi veriyor.
MASKİ Genel Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hizmet alanı içerisinde yer alan atıksu arıtma tesislerinin terfi merkezlerine hidrojen sülfür ve metan gazlarını takip edecek gaz algılama ve ölçüm sistemlerini kurdu. Bu sistemlerin güvenli kullanımı için ise, sistemlerin kurulu olduğu tesislerde görev yapan personele teknik emniyet eğitimleri düzenleniyor. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli Elektrik Teknisyeni Koray Arguz tarafından verilen uygulamalı eğitimler kapsamında Saruhanlı, Akhisar, Ahmetli, Gölmarmara, Karakurt, Gelenbe ve Karaoğlanlı Atıksu Arıtma Tesisleri personeli bilgilendirildi. Tesislerde zehirli gazlar nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan gaz algılama, ihbar, uyarı ve havalandırma sistemleri ile gaz zehirlenmelerinin önüne geçilerek, iş ve işçi güvenliği sağlanıyor.
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, faaliyete aldıkları atıksu arıtma tesislerinde görev yapan personellere düzenli olarak iş kazalarına karşı eğitim verdiklerini söyledi. Başaran, “Tesislerimizde kurduğumuz sistemler sayesinde olası kazaların önüne geçmek adına dünya standartlarında modern sistemler oluşturduk. Bu amaçla düzenlediğimiz teknik emniyet eğitimlerimiz tüm tesislerimizi kapsayacak şekilde devam ediyor. Bizim için personelimizin can sağlığı her şeyden önemli. Gaz algılama ve ölçüm sistemleri sayesinde ortaya çıkabilecek herhangi bir tehlikeyi önceden belirleyen ekiplerimiz olası durumlara karşı önlem alabiliyorlar” dedi.



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