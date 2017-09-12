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12 Eylül 2017 17:03

MASKİ personelinin acı günü

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personeli Emre Etçi’nin babası, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri’nin kayınpederi, Akhisar esnaflarından Ali Rıza Etçi son yolculuğuna uğurlandı.

MASKİ personelinin acı günü

12 Eylül 2017 17:03


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personeli Emre Etçi’nin babası ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri’nin kayınpederi Ali Rıza Etçi geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat etti. Merhum Etçi’nin, Yeni Camide kılınan cenazesi yoğun bir katılımla gerçekleşti.


Merhum Etçi, kılınan cenaze namazının ardından ebedi istirahatgahına defnedildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, merhumun oğlu Emre Etçi ve damadı Doğan Ensivri’ye başsağlığı dileklerinde bulundu.


Akhisar’ın sevilen esnaflarından merhum Etçi’nin cenaze törenine; AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Akhisar Emniyet Müdürü Engin Pınar, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Velestin, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, Akhisar Belediye Meclis üyeleri, MHP İlçe Teşkilatı, Ülkü Ocakları, STK temsilcileri ile sevenleri katıldı.




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