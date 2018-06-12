Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 14:05

’MASKİ Pratik’lerin sayısı artıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, kartlı su sayacı abonelerinin daha hızlı ve kolay bir şekilde yükleme yapabilmeleri için il genelinde 90 adet ‘MASKİ Pratik’ cihazını hizmete kazandırdı.

’MASKİ Pratik’lerin sayısı artıyor

12 Haziran 2018 14:05


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kartlı su sayacı kullanan abonelere işlem kolaylığı sağlamak adına ‘MASKİ Pratik’ cihazlarının sayısını artırıyor. Bu kapsamda, şu ana kadar il genelinde 90 adet cihazın montajı tamamlandı. 7/24 avans yükleme, geçmiş dönem borçlarının ödenmesi ve ’pratik.manisasu.gov.tr’ adresine girerek ödeme imkanı sağlayan ‘MASKİ Pratik’ cihazları, abonelerin günlük hayatını kolaylaştırıyor. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından donanım tasarımı ile yazılımı yapılan cihazlarda hayata geçirilecek güncellemeler ile artık internet sitesine girmeden kredi kartı ile de dolum yapılabilecek. Bu sayede aboneler, nakit işlemler dışında her işlemi Türkiye’de bir ilk olan cihaz ile gerçekleştirecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
37
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    37°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç