Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kartlı su sayacı kullanan abonelere işlem kolaylığı sağlamak adına ‘MASKİ Pratik’ cihazlarının sayısını artırıyor. Bu kapsamda, şu ana kadar il genelinde 90 adet cihazın montajı tamamlandı. 7/24 avans yükleme, geçmiş dönem borçlarının ödenmesi ve ’pratik.manisasu.gov.tr’ adresine girerek ödeme imkanı sağlayan ‘MASKİ Pratik’ cihazları, abonelerin günlük hayatını kolaylaştırıyor. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından donanım tasarımı ile yazılımı yapılan cihazlarda hayata geçirilecek güncellemeler ile artık internet sitesine girmeden kredi kartı ile de dolum yapılabilecek. Bu sayede aboneler, nakit işlemler dışında her işlemi Türkiye’de bir ilk olan cihaz ile gerçekleştirecek.