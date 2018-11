MASKİ Soma'ya 7 bin 500 tonluk içme suyu deposu yapıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün, Soma ilçe merkezi için 6 buçuk milyon TL yatırımla inşa etmeye başladığı 7 bin 500 tonluk içme suyu deposu hızla yükseliyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma ilçe merkezine sıfırdan bir içme suyu deposu kazandırıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen iş kapsamında inşa edilmeye başlanan 7 bin 500 tonluk depoda çalışmalar hızla ilerliyor. 6 buçuk milyon TL yatırım bedeli ile yapılan çalışmada, perde betonu imalatlarına da başlandı. Çalışma tamamlandığında ilçe merkezi modern, daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanılacak bir içme suyu deposuna kavuşacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, içme suyu sistemlerinin modernizasyon süreci ile ilgili olarak il genelinde önemli çalışmalara hayat verdiklerinin altını çizerek, “Hanelere ulaşan içme suyunun kalitesini arttırmak, idare olarak yürüttüğümüz en önemli görevlerimizden biridir. Soma ilçe merkezi için inşa etmeye başladığımız içme suyu deposunda titiz ve hızlı bir çalışma temposu ile yolumuza devam ediyoruz. 6 buçuk milyon TL gibi bir yatırım bedeli ile 7 bin 500 tonluk bir içme suyu deposu inşa ediyoruz ki yaptığımız her çalışma, attığımız her adım her şeyin en iyisini hak eden Manisalı hemşehrilerimiz içindir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün gayretleri ve bitmek bilmeyen enerjisi ile ilimizin dönüşümüne devam edeceğiz” dedi.