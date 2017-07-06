Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken geçirdiği trafik kazası sonrasında vefat eden Abdullah Özsemerci, lokma hayrı ile anıldı. Merhum Özsemerci’nin sene-i devriyesinde yapılan lokma hayrına MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, 1. Hukuk Müşaviri Gülbeyaz Akçıl, Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon İşleri Şube Müdürü İbrahim Kutar, MASKİ İlçe Şefi Mustafa Arıova ve mesai arkadaşları katıldı. Hayırda, merhum Özsemerci’nin ruhuna Fatiha okundu. Genel Müdür Coşkun, Özsemerci ailesine ve sevenlerine sabırlar dileyerek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.