Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 14:50

MASKİ, trafik kazasında hayatını kaybeden personelini unutmadı

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden MASKİ personeli Abdullah Özsemerci’nin sene-i devriyesinde düzenlenen lokma hayrına katıldı.

MASKİ, trafik kazasında hayatını kaybeden personelini unutmadı

06 Temmuz 2017 14:50


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken geçirdiği trafik kazası sonrasında vefat eden Abdullah Özsemerci, lokma hayrı ile anıldı. Merhum Özsemerci’nin sene-i devriyesinde yapılan lokma hayrına MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, 1. Hukuk Müşaviri Gülbeyaz Akçıl, Abone İşleri Daire Başkanı Sevinç Deniz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon İşleri Şube Müdürü İbrahim Kutar, MASKİ İlçe Şefi Mustafa Arıova ve mesai arkadaşları katıldı. Hayırda, merhum Özsemerci’nin ruhuna Fatiha okundu. Genel Müdür Coşkun, Özsemerci ailesine ve sevenlerine sabırlar dileyerek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:37
  • Güneş :05:45
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:36
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!