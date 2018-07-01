MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bir taraftan Turgutlu’nun Avşar mahallesinde yaşanan su kesintisinin giderilmesi için ivedilikle çalışma başlatılırken, bir yandan Saruhanlı’nın Gümülceli Mahallesinde eski isale hattının yenilenmesine bir yandan da Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesi’ndeki su sıkıntısını çözüme kavuşturmak amacıyla yeni sondaj çalışmasına başladı.

MASKİ, Avşar Mahallesi’ni susuz bırakmamak için yoğun mesai harcıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’nde sondaj pompasının yanması üzerine pompa yenilemesini gerçekleştirdiklerini ve sonrasında depoya saatte 38 ton su basıldığını vurguladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi’ndeki içme suyu kesintileri hakkında açıklama yaptı. Sondajı besleyen pompanın arızalanması üzerine bölgeye ekip gönderilerek yenileme işinin yapıldığını belirtilen açıklamada, vatandaşları susuz bırakmamak için tankerler aracılığı ile mahalleye su taşındığı ifade edildi. Mevcut sondaja giden elektrik hatlarındaki arızaların da zaman zaman su kesintilerine neden olduğu belirtilen açıklamada arızanın giderilmesi sonrasında mahallenin içme suyu deposuna saatte 38 ton su basıldığının altı vurgulandı.

MASKİ ekiplerinin il genelinde olduğu gibi Turgutlu ilçe merkezi ile Dalbahçe ve Osmancık mahallelerine açtığı yeni sondajların yanı sıra, Çepnibektaş’taki sondaj çalışmalarını da sürdürdüğü kaydedilen açıklamada önümüzdeki günlerde ise yine ilçe merkezi ve Osmancık’a ek olarak, Bozkır, Karaköy ve Gökgedik’te de sondaj çalışmaları başlatılacağı belirtildi. Avşar Mahallesinde ise mevcut sondajda yaşanabilecek olası bir su azalması sonrasında haftalar önce yapılan etüd çalışmalarına istinaden yeni sondaj açılacağı kaydedildi.

Gümülceli’ye modern isale hattı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı Gümülceli Mahallesi’ne kesintisiz ve daha kaliteli içme suyu sağlamak için bin 700 metrelik eski isale hattını yenileme çalışmalarına başladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen bin 700 metrelik hat yenileme işi tamamlandığında, Gümülceli sakinlerine kesintisiz ve daha kaliteli içme suyu ulaştırılacak. Mahallede sürdürülen çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin de yakından takip etti.

Gümülceli Mahalle Muhtarı Ali Kavuklu, “İsale hattımız 70’li yıllarda yapılmıştı ve artık sağlıksız bir hat halini almıştı. Şuan MASKİ tarafından sıkıntı çıkaran bu hattımız yenileniyor. Eski hat yüzünden günlerce susuz kaldığımız dahi oluyordu. Bizim için çok güzel ve önemli bir çalışma yapılıyor. Başta Cengiz Başkanımız olmak üzere, emeği geçen bütün herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çelikli’ye yeni sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Çelikli Mahallesi’ndeki su sıkıntısını çözüme kavuşturmak amacıyla yeni sondaj çalışmasına başladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan yeni sondaj kuyusundan elde edilecek suyun analizinin yapılmasının ardından bağlantısı gerçekleştirilerek mahalle sakinlerine sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlanacak.

Çelikli Mahalle Muhtarı Erol Akca, "Mahallemizdeki sondajımız artık yetersiz gelmeye başlamıştı. Bu yüzden MASKİ’den sondaj talebinde bulunduk. Sağ olsunlar bizleri kırmayarak hemen çalışmalara başladılar. İnşallah umduğumuz gibi çalışma güzel sonuç verir ve mahallemiz suyuna kavuşur. MASKİ su değil, bize hayat veriyor. MASKİ’nin bütün hizmetlerinden çok memnun kalıyoruz. Yapılacak diğer hizmetlerle de mahallemiz yepyeni bir mahalle olacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’dan Allah razı olsun, onlara mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.