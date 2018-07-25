MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, daha sağlıklı ve temiz bir çevre için vatandaşları çevreyi koruma noktasında duyarlı olmaya davet etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü dere temizlik çalışmaları ile vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlıyor. Yürütülen çalışmalar ile vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz yaşam alanları sunuluyor. Çevre kirliliğini önlemek için toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok büyük sorumluluklar düştüğünü belirten yetkililer, geleceğini düşünen herkesin çevreyi temiz tutma noktasında bilinçli bir şekilde hareket etmesini istedi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, yaptığı açıklamada, daha sağlıklı ve temiz bir çevre için vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Başaran, “Geleceğini düşünen herkes çevreyi temiz tutmalı ve korumalıdır. Kurum olarak, elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Ancak Manisalı vatandaşlarımıza da büyük sorumluluklar düşüyor. Gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakacaksak, buna çevreyi koruyarak başlamalıyız. Bugüne kadar il genelinde 300 kilometrenin üzerinde dere temizlik çalışması gerçekleştirdik. Ancak bazı noktalarda aynı dere yataklarının yine çöplerle dolmuş olduğunu görüyoruz” dedi.

Başaran, konuşmasının devamında Manisa’nın en işlek noktalarından biri olan Kırmızı Köprü’den geçen dereden örnek vererek, “Anıtlar Kurulu’ndan aldığımız izin sonrasında büyük emek harcayarak Çaybaşı deresinde bir temizlik çalışmasına imza attık. Hatta bölgede ikamet eden vatandaşların yıllardır beklediği bir çalışmaydı. Ancak çalışmanın ardından dereyi gezdiğimizde gördük ki dere yatağında çöpler birikmeye başlamış. En üzücü yanı ise uyarı levhalarına rağmen ve bu uyarı levhalarının altındaki çöp kutularına rağmen bu durumların yaşanmasıdır. İdare olarak kısa bir süre içerisinde ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri düzenlemeye başlayacağız. Ben, bir kez daha vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Daha temiz bir çevre ve Manisa için çıktığımız bu yolda bize destek olsunlar” dedi.