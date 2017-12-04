Bu kapsamda, MASKİ köprüye 4 adet prefabrik menfez yerleştirdi. Ayrıca MASKİ ekipleri Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Bayat Mahallesinin içme suyu sıkıntısını da çözüme kavuşturdu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde bulunan derelerde temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sarıgöl Belediyesi’nden gelen talep doğrultusunda Aşağı Koçaklar Mahallesi Şehit Ali Suya Batmaz Caddesi’nde yer alan köprüdeki yol genişletme çalışması kapsamında 4 adet prefabrik menfez yerleştirdi. Sarıgöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de menfezler üzerine yürüyüş yolu yapmak için çalışmalara başladı. Aşağıkoçaklar Mahallesinde MASKİ Genel Müdürlüğü ve Sarıgöl Belediyesinin ortak yürüttükleri yol genişletme çalışmasından dolayı memnun olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Kazım Taşçı, “Köprümüzün üzerinden yaya ve araç geçişleri çok sıkıntılıydı. Yapılan çalışma bizleri çok memnun etti" dedi.

Bayat’a yeni sondaj

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma’nın Bayat Mahallesindeki su sıkıntısını çözüme kavuşturmak amacıyla açılan yeni sondajdan saniyede 3,5 litre su elde etti. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda yeni açılan sondaj kuyusundan elde edilen suyun verimi saniyede 3 buçuk litre olarak ölçüldü. Alınan su numuneleri İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda analiz edilmek üzere gönderildi. Analiz sonuçlarına göre içme suyu deposuna yapılacak bağlantı ile mahalle sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşacak. Bayat Mahalle Muhtarı Hamit Çakar, "Mahallemizdeki sondajımız artık yetersiz gelmeye başlamıştı. Bu yüzden MASKİ’den sondaj talebinde bulunduk. Sağolsunlar bizleri kırmayarak hemen çalışmalara başladılar. Yeni sondajımızdan 3 buçuk litrelik suyumuz çıktı ve analize gönderildi. Sonuçlar inşallah umduğumuz gibi güzel çıkar ve mahallemiz suyuna kavuşur. MASKİ’nin hizmetlerinden çok memnunuz. Yapılacak diğer hizmetlerle de mahallemiz yepyeni bir mahalle olacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’dan Allah razı olsun, onlara mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.