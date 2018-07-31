MASKİ Genel Müdürlüğü, kanalizasyon hatları ve yağmursuyu ızgaralarında yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Hanelerin atıksu giderleri ile sokaklarda yerlere atılan her çöp, ana kanalizasyon hatları ile yağmursuyu ızgaralarının tıkanmasına neden oluyor. Çöpler nedeniyle özellikle yağışlı havalarda su birikintileri ve taşkınlar yaşanmaktadır. Büyük yatırım maliyetleri ile döşenen hatlar ve ızgaralar bu sebeple çalışamaz duruma gelerek günlük hayatı olumsuz etkilemektedir.

Kanalizasyon hatları ve yağmursuyu ızgaralarının, bazı vatandaşlar tarafından çöplük alanı gibi kullanıldığını ifade eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, "Manisa’nın atık suyunu taşıyan ve yağmur sularını toplayarak su baskınlarını önleyen kanallar ve çöp atılması sonucunda hatlar ve ızgaralar tıkanarak, çok büyük sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor. Ne yazık ki bu bilinçsiz davranışların sonucu ağır oluyor. Pet şişeler, poşetler, izmaritler ve benzeri atıklar kanalizasyon hatları ve yağmursuyu ızgaralarına atılıyor. Tıkanan hatlar ve ızgaralar ise taşarak, hem halk sağlığını tehdit ediyor, hem de maddi zararlara neden oluyor. Ayrıca, su baskınlarına ve taşkınlara da yol açıyor. Pompa istasyonlarının girişlerini tıkıyor. Vatandaşlarımızın buna dikkat etmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki atılan çöplerin zararını hepimiz çekiyoruz” dedi.