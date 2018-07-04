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04 Temmuz 2018 14:23

MASKİ’de iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri görüşüldü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün çalışma ortamlarının daha sağlıklı hale getirilmesi ve olası kaza risklerinden korunması amacıyla rutin olarak düzenlediği İş Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

MASKİ’de iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri görüşüldü

04 Temmuz 2018 14:23


MASKİ Genel Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin eksiksiz biçimde yerine getirilmesi adına yoğun mesaisini sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, aylık olarak organize ettiği İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Temmuz ayı Toplantısı gerçekleşti. Gerek ofis, gerekse de sahada bulunan personelin çalışma ortamlarının sağlıklaştırılması ile mesleki risk ve deformasyonların ortadan kaldırılmasına yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda, tehlike dereceleri sınıflandırılan iş kollarının tamamında iş kazalarını önlemeye ilişkin talimat, tedbir ve tavsiyeler konuşuldu.


Toplantıda konuşan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı ve İSG Kurul Başkanı Mahmut Bilgen, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz konu iş sağlığı ve güvenliğidir. Bu amaçla sürekli olarak kurum içi eğitim ve toplantılarımızla olası iş kazalarının önüne geçmek için yoğun mesai harcıyoruz. Bütün çabamız tüm çalışmalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak adınadır. Bunun için de gerekli talimat ve düzenlemelerle koordinasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı ve İSG Kurul Başkanı Mahmut Bilgen başkanlığında düzenlenen toplantıya; BESOT Genel Müdürü Mustafa Yurt, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı İbrahim Perkmen, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Başkal ile kurulda görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanları katıldı.




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