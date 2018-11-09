MASKİ'de stok yönetimi eğitimi verildi

Vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet için Manisa'nın 17 ilçesinde uygulanmaya başlanacak stok yönetimi programı ile ilgili MASKİ Genel Müdürlüğünde eğitim düzenledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürütülen hizmetlerin kalitesini yükseltmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, depolarda bulunan mevcut malzemelerin kontrolü için stok yönetim sistemine geçiliyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen'in de katılımlarıyla düzenlenen stok yönetimi programında İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sorumlusu Gökhan Kiriş de hazır bulundu. Toplantıda, ilçelerde yürütülen çalışmalarda tasarruf konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılırken hayata geçirilen hizmetlerde kullanılan malzemelerin çevrimiçi olarak takip edilmesinin stok yönetimi programı ile daha kolay olacağının altı çizildi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, kurum olarak malzeme stoklarını kullanırlarken tasarrufa da dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Hizmet ve yatırımlarımızda daha hızlı ve etkin performans göstermek için çalışıyoruz. 17 ilçede yapılan hizmetlerimizin kısa sürede başarı yakalaması bizleri memnun ediyor. Ancak, daha çok vatandaşımıza hizmet götürmek boynumuzun borcudur. Bu anlamda depolarımızdaki malzemelerin kontrolünde daha tedbirli olmak zorundayız. Stok yönetimi programını içeren bu eğitimimizin çok faydalı olacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.