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22 Haziran 2018 17:17

MASKİ’de yeraltı sularının verimliliği anlatıldı

Alaşehir alt havzasında yürütülen TÜBİTAK Projesi hakkında MASKİ Genel Müdürlüğü’nde bir eğitim semineri düzenlendi.

MASKİ’de yeraltı sularının verimliliği anlatıldı

22 Haziran 2018 17:17


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha temiz ve sürdürülebilir su kaynakları temin etmek için çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Projeleri kapsamında yer alan ve Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan “Alaşehir Alt Havzası (Gediz Havzası) Yeraltı Suyu Besleniminin Akifer Bazlı İzlenmesi, CBS Tabanlı Alansal Yeraltı Suyu Beslenim Haritasının Oluşturulması" projesi hakkında MASKİ’de bir eğitim semineri düzenlendi. Kurum bünyesinde görev yapan personelin bilgilendirmesi için yapılan seminer, proje yöneticisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celalettin Şimşek tarafından verildi. Seminerde MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu,Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kumanlıoğlu ve şube müdürleri yer aldı.


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, il genelinde yürüttükleri çalışmaları daha verimli kılmak için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, “Genel müdürlüğümüz, hemşerilerimize temiz ve sürdürülebilir içme suyu sağlamak ile görevlidir. Bu kapsamda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların hazırladığı proje, inceleme ve sunumları takip ederek mevcut durumu bir adım daha öteye taşımak için çaba gösteriyoruz. TÜBİTAK tarafından desteklenen projesini bizlerle paylaşan kıymetli hocamız Prof. Dr. Celalettin Şimşek’e teşekkür ederiz. Genel müdürlüğümüzün sorumluluğunda bulunan Alaşehir Havzası yeraltı suları hakkında yaptığı çalışmaları bizlerle paylaşmış olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Hazırlanan proje ile Alaşehir havzasında mevcut ve planlanan içme suyu sondajlarımızın kalitesi, verimi ve sürdürülebilirliği hakkında çok kıymetli bilgiler aldık. Kurumlar ve bilim insanlarımız tarafından hazırlanan böyle projelerden yararlanmaya ve onlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.




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