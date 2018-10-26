Maski'den 25 milyon'luk yatırıma yerinde inceleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yağmursuyu hatlarında yürüttüğü çalışmalar ile yılların sorunlarını ortadan kaldırıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen çalışmalar kapsamında Salihli ilçe merkezine 25 milyon TL yatırım ile 29 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı döşemesi devam ediyor. Atatürk ve Gaziler mahalleleri ile Fevzipaşa Caddesi'nde devam eden menfez imalatı ve açık kanal imalatlarını MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay inceledi. Aslay'a, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Uğur Topkaya eşlik etti.

Yağışlı havalarda Salihli ilçe merkezinde yağmursuyu birikintisi ve olası su baskını riskini ortadan kaldırmak için döşenen yağmursuyu hat çalışmalarını yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “İdare olarak il genelinde yaşayan vatandaşlarımızın yağışlı havalarda vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ve destekleri sayesinde Salihli ilçemizin merkezinde 25 milyon TL yatırım bedeli ile başlattığımız yağmursuyu hattı döşeme çalışmalarını inceledik. Çalışmalar sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Diğer altyapı kuruluşlarının deplase çalışmasını beklediğimiz Fevzipaşa Caddesi'nde menfez çalışmalarımıza başladık. Bu çalışma ile yağmursuyu ana hatlarımızın tamamını bitirmiş olacağız. Bu çalışmalara paralel olarak açık kanal imalatlarına başladık. Daha önce yağışlı havalarda Gaziler Mahallemizde yaşanan olumsuzluğu döşediğimiz hat sayesinde ortadan kalktığını ve ne kadar yerinde bir çalışma olduğunu gördük” dedi.