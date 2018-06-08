MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların altyapı konusunda sıkıntı yaşamalarını önlemek amacıyla Manisa’nın dört bir yanındaki cadde ve sokaklardaki mesailerine ara vermiyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ekipler, Yunusemre ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi’nde de çalışma gerçekleştirdi. Vatandaşın talebi üzerine 5361 Sokak’ta yapılan ana kanalizasyon hattı döşemesi sayesinde, bölgeye sağlıklı atıksu şebekesi temin edilerek altyapı eksikliğinden kaynaklanan olası sorunların önüne geçildi. 75. Yıl Mahalle Muhtarı Aziz Çetintaş, “Mahallemizde gün geçtikçe yeni yapılar çoğalıyor. Bu anlamda her geçen gün eksiklerimiz olabiliyor. 5361 sokağımızda da kanalizasyon hattı bulunmadığı için ana kanalizasyon hattı döşendi. MASKİ’den ne istediysek vakit kaybetmeden yapılıyor. Çalışmalardan çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesine bağlı Çimentepe Mahallesi’nde kanalizasyon hattı yenileme çalışması gerçekleştiriyor. MASKİ tarafından yapılan yeni hat sayesinde vatandaşlara daha sağlıklı altyapı temin edilecek. MASKİ’nin çalışmalarından memnun olduklarını belirten Çimentepe Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Yıldırım, “Mahallemizde MASKİ tarafından kanalizasyon hattı yenileme çalışması yapılıyor. Kanalizasyon hattının yenilenmesi, mahallemizi büyük bir sorundan kurtaracak. Çalışmalardan oldukça memnun kalıyoruz. Büyükşehir ve MASKİ güzel hizmetler sunuyor" dedi.

MASKİ, Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi’ndeki Bergama Caddesi’nde yeni yapılaşmanın olduğu alana içme suyu şebeke hattı döşedi. MASKİ ekipleri tarafından yapılan yeni hat sayesinde vatandaşlara kesintisiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyu temin edildi. MASKİ İlçe Şefi Mehmet Karaaslan, Turgutalp Mahalle Muhtarı Gülay Erdal ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. MASKİ’nin çalışmalarından oldukça memnun olduklarını dile getiren Turgutalp Mahalle Muhtarı Gülay Erdal, “Turgutalp mahallesi sürekli gelişen bir yer. Mahallemizde yeni yapılaşmalar olduğu için altyapı eksiğimiz de gündeme geliyor. MASKİ,bu eksikliklerimizi sorgusuz sualsiz gideriyor. MASKİ tarafından sıkıntılarımız tespit ediliyor ve çözüm için hemen çalışma başlatılıyor. Özellikle Cengiz başkanımızın hizmetleri hepimize deva oldu. Bizler de başkanımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Büyükşehir ve MASKİ’nin hizmetlerinden çok memnunuz" dedi.