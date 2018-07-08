MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların altyapı konusunda sıkıntı yaşamalarını önlemek amacıyla Manisa’nın dört bir yanındaki cadde ve sokaklardaki mesailerine ara vermiyor. Bu kapsamda MASKİ, Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’ndeki yeni yapılaşmanın olduğu alana içme suyu şebeke hattı döşedi. MASKİ ekipleri tarafından yapılan yeni hat sayesinde vatandaşlara kesintisiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyu temin edilmiş oldu. MASKİ’nin çalışmalarından oldukça memnun olduklarını dile getiren Çanakçı Mahalle Muhtarı Ramazan Yeşil, “Mahallemizdeki yeni yapılaşmalardan dolayı altyapı ihtiyacımız oldu. MASKİ bu sıkıntımıza kayıtsız kalmayarak en önemli ihtiyacımız olan içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Böylelikle MASKİ’den mahallemize can suyu geldi. MASKİ tarafından sıkıntılarımız tespit ediliyor ve çözüm bulunuyor. Hizmetlerden memnunuz ve bundan sonra da bu hizmetlerin devamını istiyoruz" dedi.

MASKİ, Soma ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi’nde yaşanan su sıkıntısını gidermek için başlattığı çalışmalarına da devam ediyor. Açılan içme suyu sondajının bin 700 metrelik terfi hattının döşenmesinin ardından enerji hattı çalışmasına başladı. Enerji hattının da tamamlanmasıyla mahalle daha sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşacak. Soma ilçe şefi Mehmet Karaaslan da mahalleye giderek yürütülen çalışmaları yakından takip etti. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalardan son derece memnun olduklarını belirten Soma’nın Kozanlı Mahalle Muhtarı Musa Özer, “Sağ olsunlar mahallemizin sıkıntısını ortadan kaldırmak için çalışmaları başlattılar. MASKİ ekipleri çalışmaları titizlikle yürütüyorlar. Bu hizmetlerin mahallemize gelmesinde emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ve ekiplerine teşekkür ederim” dedi.

Selçikli’nin altyapı dönüşümü sürüyor

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, 154 Mahalle Projesi kapsamında altyapı çalışmalarının devam ettiği Akhisar ilçesine bağlı Selçikli Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Abdülkadir Kesen ve mahalleli ile bir araya gelen Genel Müdür Coşkun’a, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ve Burak Aslay, MASKİ İlçe Şefi Murat İpek ile Yatırım İnşaat Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Uğur Topkaya ve teknik personel eşlik etti. Genel Müdür Coşkun, mahallede 10 kilometre kanalizasyon, 8 kilometre de içme suyu hattı döşeme çalışmasının devam ettiğini belirterek, kısa süre içerisinde 34 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işinin de başlayacağını söyledi. Ayrıca mahalleye 200 tonluk bir içme suyu deposunun da inşa edileceğini söyleyen Genel Müdür Coşkun, çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını diledi. Yapılan hizmetlerden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Selçikli Mahalle Muhtarı Abdülkadir Kesen, “Çalışmalardan herkes çok memnun. Hem bizim hem de gelecek nesiller için olumlu bir yatırım. Programda hiçbir aksama yok. MASKİ ekipleri gece gündüz yanımızda. Ziyaretten çok memnun kaldık" diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir’in Soğukyurt Mahallesi’nde de açılan yeni sondajı devreye alarak mahalleye yeterli içme suyunu temin etmek için terfi hattı çalışması gerçekleştiriyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından sondajdan mahallenin su deposuna 700 metre uzunluğunda terfi hattı döşeniyor. Soğukyurt Mahalle Muhtarı Yusuf Korkmaz, “MASKİ sayesinde önemli bir hizmete kavuşuyoruz. Dünyada su kadar kıymetli bir nimet olmaz. Sağolsunlar biz susuzluk çekmeyelim diye hemen çalışmalara başladılar. Çok da memnunuz yapılan işlerden" ifadelerini kullandı.