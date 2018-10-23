MASKİ'den, 900 kilometre kanalizasyon temizliği

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Kadri Akkurt, Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olan Web TV'deki Yerelden Yönetim adlı programa katıldı. Şube Müdürü Akkurt, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürü Sayın Yaşar Coşkun'un desteği ve talimatları doğrultusunda il genelinde 294 adet personel ile kanalizasyon hatlarının imalatından temizliğine kadar birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Şube Müdürü Kadri Akkurt, “900 kilometre uzunluğundaki altyapı hattında temizlik çalışması yaptık. Ekiplerimiz 7/24 çalışarak vatandaşlara hizmet ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yağışlı havalarda sel ve su taşkını yaşanmaması adına da 40 bin adet yağmursuyu ızgarasının yanı sıra kanalizasyon hatlarındaki 30 bin adet bacanın da temizliğini yaptık” dedi.

“Evsel nitelikli atıklar tıkanıklığa neden oluyor”

İl genelinde ana kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarında temizlik çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını belirten Şube Müdürü Akkurt, vatandaşların yağmursuyu ızgaralarını çöplük olarak görmemeleri gerektiğini belirtti. Akkurt, “Ekiplerimizin yaptığı çalışmalarda yağmursuyu ızgaraları ve kanalizasyon hatlarının içinden çıkarttıkları maddeler bizleri çok şaşırtıyor. Islak mendil, bebek bezleri, çuval, çuval içinde talaş, pet şişe, parke ve bordür taşları gibi insan eliyle atılmış maddeler var. Evsel nitelikli atıkların ızgara gibi altyapı hatlarına atılmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı davranması gerekiyor. Evlerde lavabolardan dökülen yağlar çok büyük problem. Ciddi anlamda tıkanıklığa neden oluyor” diye konuştu.

Gerek 185 Çözüm Merkezi gerekse de sosyal medya aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet ve taleplerini ulaştırabildiklerini belirten Akkurt, “Vatandaşlarımız tarafından bizlere gelen talep ve şikayetleri en kısa sürede değerlendirmeye alarak ekiplerimizi o noktaya gönderiyoruz. Sorunlu bölgeye ulaşmamız 30 dakikayı geçmiyor. Kombine kanal açma araçlarımız büyük olduğu için bazı bölgelere ulaşmamız sorunlu oluyor. Vatandaşlarımızın gösterdiği anlayış ile o noktadaki sorunumuzu da çok fazla vakit kaybetmeden gideriyoruz” dedi.