İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MASKİ'den Aigai Antik Kentine içme suyu

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesinde yer alan Aigai Antik Kentinde gerçekleştirdiği çalışmayla antik kentin ziyaretçilerine içme ve kullanma suyu temin etti.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçirdiği önemli yatırımların yanı sıra, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Köseler Mahallesinde yer alan Aigai Antik Kentinde de çalışma gerçekleştirdi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bölgede bir buçuk kilometre uzunluğunda içme suyu terfi hattı döşendi. Sit alanı içerisinde bulunması dolayısıyla Manisa Müze Müdürlüğü kurulunca alınan karar sonrası Aigai kazı ekibinin gözetiminde özenli bir çalışma gerçekleştirildi. Tarihi bir bölge olması nedeniyle farklı kurumlarca uzun yıllardır ertelenen çalışma, gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte MASKİ tarafından başarıyla tamamlandı. Sondajdan depoya ulaşan yeni hat sayesinde, bugüne kadar içme suyu bulunmayan antik kentteki çalışanlara ve tarihi kalıntıları ziyarete gelen turistlere su temin edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.