MASKİ'den Aigai Antik Kentine içme suyu

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçirdiği önemli yatırımların yanı sıra, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Köseler Mahallesinde yer alan Aigai Antik Kentinde de çalışma gerçekleştirdi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bölgede bir buçuk kilometre uzunluğunda içme suyu terfi hattı döşendi. Sit alanı içerisinde bulunması dolayısıyla Manisa Müze Müdürlüğü kurulunca alınan karar sonrası Aigai kazı ekibinin gözetiminde özenli bir çalışma gerçekleştirildi. Tarihi bir bölge olması nedeniyle farklı kurumlarca uzun yıllardır ertelenen çalışma, gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte MASKİ tarafından başarıyla tamamlandı. Sondajdan depoya ulaşan yeni hat sayesinde, bugüne kadar içme suyu bulunmayan antik kentteki çalışanlara ve tarihi kalıntıları ziyarete gelen turistlere su temin edildi.