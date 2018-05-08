MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Sarıgöl’ün Ziyanlar Mahallesi’nde ana kanalizasyon hattı döşemelerini tamamlamasının ardından içme suyu çalışmalarında da hızla sona yaklaşırken, altyapısını yenilediği Soma ilçesine bağlı Ularca Mahallesi’nde 9 bin 500 metrekarelik kilit parke taş döşeme işine başladı.

Ziyanlar’da hızla sona doğru

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi de sağlıklı altyapıyla tanışıyor. Daha önce kanalizasyon hattı bulunmayan mahallede 3 kilometrelik ana hat inşa eden Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2 kilometrelik içme suyu çalışmalarında da yarıya geldi. Ayrıca mahalleye 50 metreküplük su deposu ile fosseptik inşa edilecek. Altyapının tamamlanmasının ardından üstyapı da yenilenerek, 10 bin metrekare kilit parke ve bordür taşı döşenecek.

Ziyanlar Mahalle Muhtarı Haşim Horasan, “Mahallemizin içme suyu 80’li yıllarda yapılmış olduğundan sürekli patlak oluyordu. MASKİ ekipleri iki günde bir mahallemize arıza tamir etmeye geliyordu. Şuan şebekemiz güzel bir şekilde yenileniyor. Kanalizasyonumuz ise hiç yoktu. Bunlar bizim için güzel ve önemli hizmetler. Siyasi görüş olarak şahsen başka bir düşünceye mensup olsam da bize gelen bu hizmetleri takdir ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

Ularca yepyeni bir görünüme kavuşuyor

MASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde 154 Mahalle Projesi kapsamında Soma ilçesine bağlı Ularca Mahallesi’nde 6 kilometrelik altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Altyapı dönüşümü tamamlanan mahallede 9 bin 500 metrekarelik üstyapı çalışmasına başlandı. Kilit parke taş döşeme işi tamamlandığında Ularca Mahallesi tamamen yepyeni bir görünüme kavuşacak. Mahallede yürütülen çalışmaları MASKİ İlçe Şefi Mehmet Karaaslan da yerinde takip etti.

Ularca Mahalle Muhtarı İlhan Yetim, “Mahallemizde altyapımız tamamlandı. Sıkıntılarımızdan kurtulduk. Verilen sözler hep tutuldu. Şimdi de üstyapımız yani kilit parke taş döşeme işi yapılıyor. Çalışmalar tamamen bitince mahallemiz çiçek gibi olacak, tam yaşanılacak yer hale gelecek. Mahallemiz bugüne kadar görmediği hizmeti Büyükşehir ve MASKİ sayesinde gördü. Cengiz Başkanımıza minnettarız, hayat standardımızı değiştirdi. Düzenli ve temiz yaşam alanları sağladı. Büyükşehir ve MASKİ yapılan hizmetlerle bizleri hiç boş bırakmadı” dedi.

Muradiye Mesir Sokak’a kanalizasyon hattı

MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde daha önce kanalizasyon hattı bulunmayan Mesir Sokak’ta çalışma gerçekleştirdi. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen işin tamamlanmasıyla birlikte, vatandaşların ihtiyacı olan atıksu altyapısı temin edilerek sıkıntı yaşanmasının önüne geçildi.

Çalışma öncesinde bölgede mevcut kanalizasyon hattı olmadığı için altyapıya ilişkin sorun yaşadıklarını dile getiren Mesir Sokak sakinleri, hayata geçirilen hizmetten dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.