MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde eski altyapıların vatandaşların hayatını olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor. 154 Mahalle Projesi kapsamında Akhisar’ın Hamitköy Mahallesi’nde de çalışmalar başladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında mahalleye 5 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeniyor. 5 kilometre içme suyu şebekesi de döşenecek olan mahalleye, 100 tonluk içme suyu deposu ile hidrofor binası inşa edilecek. Ayrıca ekipler tarafından çalışmaların tamamlanmasına takiben 18 bin metrekare kilit parke taş döşenecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde sağlıklı alt ve üstyapı dönüşümlerine imza atmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 154 Mahalle Projesi kapsamında Gördes’in Dereçiftlik Mahallesi’nde başlattığı altyapı çalışmalarını tamamladı. 3 kilometre içme suyu ve 4 kilometre kanalizasyon hattının ardından 9 bin metrekarelik kilit parke taş döşemesine başlandı. Mahalle, çalışmaların bitmesiyle altıyla üstüyle yepyeni bir görünüme kavuşacak.