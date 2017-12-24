Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 16:08

MASKİ’den çevre dostu yatırımlar sürüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ), evsel nitelikli atıksuların Manisa’ya zarar vermesini önlemek amacıyla atıksu arıtma tesisi yatırımlarını sürdürüyor.

MASKİ’den çevre dostu yatırımlar sürüyor

24 Aralık 2017 16:08


Evsel nitelikli atıksuların sağlıklı şekilde arıtılarak doğaya geri salınımının gerçekleştirilmesi amacıyla MASKİ, kurulduğu günden itibaren il genelinde büyük bir hamle başlattı. MASKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Öncelikle ilçe belediyesinden devralınan ve yüksek işletim giderleri nedeniyle çalıştırılamayan atıksu arıtma tesisleri çalışır hale getirildi. 21 buçuk milyon TL maliyetle bakım onarımları tamamlanan bu tesisler sayesinde, yıllardır çalıştırılmamaları nedeniyle Manisa’nın doğasına verilen tahribatın izleri MASKİ tarafından yavaş yavaş silinmeye başladı. 13 tesisin işletmeye alınması ile birlikte yeni yapılan Manisa Merkez, Soma, Gördes ve Turgutlu atıksu arıtma tesislerine şuana kadar toplamda 179 milyon TL harcama yapıldı. 2016 yılında 22 milyon metreküp atıksu arıtılarak, Gediz ve Kuzey Ege Havzalarının kurtarılması yolunda önemli bir adım atıldı. 2017’de inşası tamamlanarak devreye alınan Turgutlu, Soma ve Gördes atıksu arıtma tesislerinin yanı sıra, Manisa merkez atıksu arıtma tesisinin inşası da 2018 yılı içinde tamamlanarak ön işletmeye alınacak. 2018 yılında MASKİ bünyesinde işletilmeye başlanacak olan bu 4 tesis ile birlikte, 51 milyon metreküp daha atıksu arıtılarak 73 milyon metreküp atıksuyun sağlıklı bir şekilde doğaya salınması hedefleniyor. Manisa’nın geleceğini koruma altına alacak çevre dostu yatırımlar yeni yılda da hızını kesmeden devam edecek. 2018 yılı itibarı ile MASKİ Genel Müdürlüğü’nce Manisa’da atıksu hizmeti verilen nüfus oranının da yüzde 75 seviyelerine ulaştırılması hedefleniyor. 30 Ekim 2017 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi’nin yanı sıra 2018 yılı itibarı ile Demirci, Selendi, Sarıgöl ve Köprübaşı ilçelerine de tesisler kazandırarak atıksu kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yürütülen proje ve ihale çalışmaları sürüyor"




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
12
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç