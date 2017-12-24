Evsel nitelikli atıksuların sağlıklı şekilde arıtılarak doğaya geri salınımının gerçekleştirilmesi amacıyla MASKİ, kurulduğu günden itibaren il genelinde büyük bir hamle başlattı. MASKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Öncelikle ilçe belediyesinden devralınan ve yüksek işletim giderleri nedeniyle çalıştırılamayan atıksu arıtma tesisleri çalışır hale getirildi. 21 buçuk milyon TL maliyetle bakım onarımları tamamlanan bu tesisler sayesinde, yıllardır çalıştırılmamaları nedeniyle Manisa’nın doğasına verilen tahribatın izleri MASKİ tarafından yavaş yavaş silinmeye başladı. 13 tesisin işletmeye alınması ile birlikte yeni yapılan Manisa Merkez, Soma, Gördes ve Turgutlu atıksu arıtma tesislerine şuana kadar toplamda 179 milyon TL harcama yapıldı. 2016 yılında 22 milyon metreküp atıksu arıtılarak, Gediz ve Kuzey Ege Havzalarının kurtarılması yolunda önemli bir adım atıldı. 2017’de inşası tamamlanarak devreye alınan Turgutlu, Soma ve Gördes atıksu arıtma tesislerinin yanı sıra, Manisa merkez atıksu arıtma tesisinin inşası da 2018 yılı içinde tamamlanarak ön işletmeye alınacak. 2018 yılında MASKİ bünyesinde işletilmeye başlanacak olan bu 4 tesis ile birlikte, 51 milyon metreküp daha atıksu arıtılarak 73 milyon metreküp atıksuyun sağlıklı bir şekilde doğaya salınması hedefleniyor. Manisa’nın geleceğini koruma altına alacak çevre dostu yatırımlar yeni yılda da hızını kesmeden devam edecek. 2018 yılı itibarı ile MASKİ Genel Müdürlüğü’nce Manisa’da atıksu hizmeti verilen nüfus oranının da yüzde 75 seviyelerine ulaştırılması hedefleniyor. 30 Ekim 2017 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi’nin yanı sıra 2018 yılı itibarı ile Demirci, Selendi, Sarıgöl ve Köprübaşı ilçelerine de tesisler kazandırarak atıksu kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yürütülen proje ve ihale çalışmaları sürüyor"