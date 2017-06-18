Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 27 Mayıs’ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Gölmarmara’nın Tiyenli Mahallesi ve Saruhanlı’nın Mutevelli, Kumkuyucak ile Lütfiye mahallelerinde depremzedeler için AFAD tarafından kurulan 76 adet konteynerin kanalizasyon ve içme suyu bağlantıları MASKİ ekiplerince gerçekleştiriliyor. Ayrıca konteynerlerin bulunduğu Gölmarmara’nın Tiyenli Mahallesinde elektrik ihtiyacını karşılamak için 3 adet elektrik direği konuldu. Konteynerlerin elektrik bağlantıları da MASKİ ekipleri tarafından yapılıyor.

“Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’nin, evleri depremde zarar gören vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirtti. Genel Müdür Coşkun, “Mayıs ayının son günlerinde meydana gelen depremde Gölmarmara ilçemizin Tiyenli ve Saruhanlı ilçemizin Mutevelli, Kumkuyucak ile Lütfiye mahallelerindeki evlerinde ağır hasar meydana gelen depremzede vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bölgeye kurulan çadır ve konteynerlerin altyapı ihtiyaçlarını AFAD işbirliği ile gideriyoruz. Yaşanan felakette zarar gören vatandaşlarımızın acılarını bir miktar da olsa azaltmak için yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.