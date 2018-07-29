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29 Temmuz 2018 13:04

MASKİ’den dere temizliği ve altyapı çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi’nde dere temizlik çalışmasına başladı.

MASKİ’den dere temizliği ve altyapı çalışması

29 Temmuz 2018 13:04

Ayrıca Sarıgöl ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi’nde alt ve üstyapı çalışmalarına devam ediliyor.


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Alaşehir ilçesine bağlı İsmetiye Mahallesi’nde 500 metrelik dere temizlik çalışmasına başlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma; su baskınlarına engel olmak, dere yatakları içinde suyun akışını engelleyen bitkilerin yeniden yetişmesini önlemek ve koku üreten kimyasal reaksiyonu durdurmak adına gerçekleştiriliyor.


Öte yandan Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Sarıgöl ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi’nde 4 buçuk kilometrelik altyapının yenilenmesinin yanı sıra 15 bin metrekare kilit parke taş döşenecek. Kanalizasyon hattının tamamlandığı mahallede içme suyu hattı döşeme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, mahalleye 2 adet foseptik imalatı yapılacak. Ayrıca Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Kuyualan Mahallesi’nde yeniden trafiğe açılacak olan ve düzenlemesi devam eden Kumludere ve Erler caddelerinden geçen ana kanalizasyon ve yağmursuyu hattında başlattığı temizlik çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışma sayesinde yağışlı havalarda olası su birikintilerinin önüne geçildi. MASKİ, daha öncesinde Kumludere Caddesi’nde yağmursuyu ızgara çalışması da gerçekleştirmişti.




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