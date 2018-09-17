MASKİ'den dere temizlik çalışmaları

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'ndeki derede temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere ıslah ve temizlik çalışmaları ile mahalleleri daha güvenli hale getiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre'nin Demirci Mahallesi'nde bulunan dere yatağında koruge boru döşenerek yol geçişi güvenli hale getirildi. Kısa süre içerisinde de 500 metrelik dere temizlik çalışması da tamamlanarak mahalledeki evler ve tarım arazileri koruma altına alındı. Mahalle Muhtarı Cafer Gözen, “Mahallemizde bulunan deremiz batık vaziyetteydi. MASKİ yetkilileri önce koruge boru döşeyerek deremizi güvenli hale getirdi. Ardından da temizlik çalışmasını tamamladı. Bu sayede tarım arazilerimiz ve evlerimiz koruma altına alındı. Hakikaten çok güzel bir çalışma oldu. Bundan iyisi olamazdı zaten. MASKİ, çok hızlı çalışarak bizlere bir hizmet daha sergiledi. İlgili tüm personele şahsım ve mahallem adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.