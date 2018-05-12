Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıslara karşı vatandaşları uyardı. Abonelerin evlerine gidip sayaç değişimi, bakımı ve tüm tahsilat işlemleri ile ilgili herhangi bir konuda para talep eden şahıslara itibar edilmemesi yönünde açıklama yapan MASKİ, ödemelerin sadece hizmet binalarında ve mobil tahsilat araçlarındaki veznelerden yapıldığının altını çizdi. MASKİ, sayaç değişiminde ise önce tahakkukun oluşturulduğunu ardından da abonelerin bir tebligatla kuruma çağrıldığını belirtti. Bu tür taleplerde bulunan kişileri, 155 Polis İmdat Hattına veya 185 Çözüm Merkezi aracılığı ile MASKİ Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerektiğini belirten yetkililer bu kişilere herhangi bir ödememe yapılmamasını vurguladı.