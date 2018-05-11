Toplantıda, MASKİ’nin il genelindeki yatırımlarına ilişkin bir sunum gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, bugüne kadar Manisa’ya 644 milyon TL yatırım yapıldığını söyledi. MASKİ’nin bugüne kadar en fazla yatırım yaptığı ilçeler arasında Yunusemre ilk sırada Soma ikinci Turgutlu ise üçüncü sırada yeraldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün, 2018 yılı 1. Olağan Genel Kurulu ilk birleşiminde komisyonlara sevkine karar verilen MASKİ 2017 yılı faaliyet raporunu ve diğer maddelerini görüşmek üzere meclis komisyonları toplandı. MASKİ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Şehnaz Başaran ile Burak Aslay, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, komisyon başkanları, üyeleri ile Büyükşehir ve MASKİ daire başkanları katıldı. Genel Müdür Coşkun, toplantıda idarenin yatırımları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Coşkun, sunuma başlamadan önce kurulduğu gün oturacak masası ve sandalyesi olmayan idareyi bu noktalara getirdiği için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Coşkun, komisyon üyelerine yaptığı sunumda kurum olarak MASKİ’nin il genelindeki hizmet ve yatırımlarını paylaştı. Atıksu arıtma tesisi yatırımlarından büyük altyapı projelerine, içme suyu depolarının yenileme çalışmalarından dere ıslahlarına kadar Manisa’nın 17 ilçesinde yürütülen faaliyetlere değinen Coşkun, il genelinde bugüne kadar 644 milyon TL yatırım yaptıklarını vurguladı.

Gediz özlenen günlerine kavuşuyor

Gediz ve Bakırçay havzalarını özlenen temiz günlerine tekrar kavuşturacaklarının altını çizen Genel Müdür Coşkun, MASKİ’nin kurulmasının ardından 13 atıksu arıtma tesisini 21 buçuk milyon TL bütçe ile işletmeye aldıklarını belirterek Turgutlu, Soma, Gördes ve Manisa Merkez atıksu arıtma tesisleri de eklendiğinde 204 milyon TL yatırım yaptıklarını belirtti. Coşkun, Alaşehir Kavaklıdere, Kırkağaç İlyaslar, Selendi Merkez, Sarıgöl Merkez, Demirci Merkez, Köprübaşı Merkez, Manisa Muradiye Mahallesi’ne de tesis kazandırmak için çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Manisa’da 1.750 kilometrelik büyük altyapı dönüşümü

Coşkun, Manisa’da büyük bir alt yapı dönüşümüne de imza attıklarını vurgulayarak, il genelinde 1.750 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı inşa ettiklerini söyledi. 101 Mahalle Projesi’ni tamamladıklarını ve ardından 154 Mahalle Projesi’ne başladıklarını ifade eden Coşkun, köyden veya beldeden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinde alt ve üst yapıyı baştan aşağıya yenilediklerini aktararak Soma, Salihli, Saruhanlı ve Selendi ilçe merkezlerinde de büyük altyapı çalışmaları yaptıklarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Manisalılara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu

Manisa’nın içme suyu ihtiyacını sondajlar aracılığı ile yeraltından karşılandığını söyleyen Coşkun konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Manisa’nın 17 ilçesinde şuana kadar 215 sondaj çalışması gerçekleştirdik. Yeraltından çıkan sularda demir ve bor gibi ağır metaller bulunması dolayısıyla içme suyu arıtma tesisleri inşa ediyoruz. 2014 yılında bünyemize geçen 71 tesisin bakım onarımlarını yaparak çalışır hale getirdik. Ayrıca 29 tesis de inşa ederek bu sayıyı 100’e çıkardık. 10 milyon TL yatırım ile 40 tesis daha inşa etmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte il genelinde harabeye dönen 800 içme suyu deposunu yenileyerek hemşehrilerimize kaliteli ve sağlıklı içme suyu temin ettik”

Vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanıyor

Dere ıslahlarına, korkuluk imalatlarına ve temizliklerine de büyük önem verdiklerinin altını çizen Coşkun, il genelinde 122 mahallede dere ıslahı ve 28 kilometre korkuluk imalatı yaptıklarını söyledi. Coşkun ayrıca, 312 kilometre dere temizliği yaparak derelerden 519 bin ton yabancı madde çıkardıklarını vurguladı.

Coşkun, MASKİ’nin Manisa’nın 17 ilçesindeki yatırımlarını da komisyon üyeleriyle paylaştı. İl genelinde bugüne kadar 644 milyon 567 bin TL yatırım yaptıklarını ifade eden Coşkun, 607 milyon 322 bin TL’lik yatırım daha yapacaklarının müjdesini verdi. Coşkun, il genelinde faaliyetlerini sürdüren MASKİ ekiplerinin bir gününü de komisyon üyeleri ile paylaştı. İçme suyundan kanalizasyon hatlarına, depo yenilemelerinden arıtma binalarına, dere temizliğinden hatlarda meydana gelen arızalara kadar birçok noktada Manisalılara hizmet verdiklerini vurgulayan Coşkun, bir gün içinde 429 noktada çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.

Genel Müdür Coşkun’un MASKİ’nin hizmet ve yatırımları ile ilgili sunumu, komisyon üyeleri tarafından takdirle karşılandı. Sunumun ardından ilgili komisyonlar tarafından gündem maddeleri görüşülerek MASKİ’nin Genel Kurulu’nda karara bağlanmak üzere toplantıya son verildi.

İlçe ilçe yapılan yatırımları ve yapılacak olan yatırımları da açıklayan Coşkun, en fazla yatırımın 81 milyon 410 bin 74,12 TL ile Yunusemre ilçesine yapıldığını belirtti.