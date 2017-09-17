MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın gelişimi ve kalkınması için ürettiği proje ve hayata geçirdiği çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor. MASKİ, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yürütülen Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Hibe Destek Projesi kapsamında hibe desteğinden faydalanmak için ilk adımı attı. Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde geliştirilen proje, ilgili kurulca kabul edilerek onaylandı. MASKİ Genel Müdürlüğü, proje sunan 25 büyükşehir belediyesi arasında projesi onaylanan 6 kurumdan biri oldu. Söz konusu proje ile içme suyu temininde daha az enerji tüketerek daha fazla su sağlanması amaçlanıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı Ali Öztozlu, bakanlık tarafından projeyi yürütmekle görevlendirilen müşavir firma temsilcileri ile makamında ilerleme toplantısı gerçekleştirdi. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda kat edilen yolun ve sonraki aşamaların değerlendirildiği görüşme sonrasında, firma yetkilileri ile birlikte Akpınar ve Fidanlık içme suyu tesislerinde teknik incelemeler gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay ise, “Ülkemiz genelinde enerji verimliliğinin ve tasarrufun sağlanması amacıyla geliştirilen Avrupa Birliği’nin hibe desteğinden faydalanarak, Manisa merkezi besleyen Fidanlık ve Akpınar içme suyu tesislerimizi yenileyeceğiz. Terfi merkezlerimizde bulunan içme suyu pompalarımızın daha az sayıda ve daha yüksek kapasiteye sahip yenileriyle değiştirilmesi sayesinde minimum enerjiyle maksimum su temini sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda MASKİ olarak bu projeyle 6 büyükşehir belediyesi arasında yer almak bizler için mutluluk ve gurur vericidir. Manisamızın her anlamda kalkınması için ürettiğimiz projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.