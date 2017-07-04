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04 Temmuz 2017 11:44

MASKİ’den Gediz Havzası’nın korunmasına destek

MASKİ Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na ait Gediz Havzası Nehir Havza Yönetim Planı’nın hazırlanmasına destek veriyor.

MASKİ’den Gediz Havzası’nın korunmasına destek

04 Temmuz 2017 11:44

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran’ın makamında projeyi yürüten Bakanlık ve İTÜ görevlileri ile ilerleme toplantısı gerçekleştirildi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, etkin su yönetimiyle havzaların korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı projesi olan ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM)’ın yükleniciliğini yaptığı‘Gediz Havzası Nehir Havza Yönetim Planının Hazırlanması Projesi’ne MASKİ de destek veriyor. Proje kapsamında; Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Özlem Güre ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’den Onur Işık ve Recep Kaan Dereli, MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teknik ziyaret düzenlediler. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran’ın makamında gerçekleşen toplantıda Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik de yer aldı. Toplantıda, projede gelinen aşamalar görüşülerek fikir alışverişi gerçekleştirildi.



Amaç; yeraltı ve yerüstü suları korumak


Resmi olarak 11 Temmuz 2016’da start alan ve iki yıl sürecek olan proje; havzada denizler hariç, kıyı suları dahil olmak üzere yeraltı ve yerüstü sularının bütüncül bir yaklaşımla korunmasını amaçlıyor. Bu kapsamda projenin hazırlanmasında, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün de hizmet ve sorumluluk alanlarına ilişkin bilgiler toplanıyor. Manisa’da tüketilen ve arıtılan su miktarı, MASKİ bünyesindeki atıksu arıtma tesisleri ve türleri, içme suyu arıtma sistemleri gibi konulardaki veriler ışığında değerlendirmeler yapılarak Gediz Havzası’nın korunması yolunda önemli adımlar atılıyor.



“MASKİ, desteğe her zaman hazır”


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Şehnaz Başaran, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak coğrafi sınırlarımız içerisinde yer alan havzalarımızın korunması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda başta atıksu arıtma tesislerimiz ve içme suyu arıtma sistemlerimiz olmak üzere, çok değerli çalışmalar yürütüyoruz. Bakanlığımızın bu projesine de katkı sunduğumuz için mutluyuz. Sürekli olarak teknik veri desteği sağlayarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir Gediz ve dolayısıyla daha temiz bir Manisa bırakmak adına yürütülecek projelere destek olmaya her zaman hazırız” dedi.




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