MASKİ'den geleceğe dönük yüzlerce proje

Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak da, büyüyen ve gelişen Manisa'ya uygun, geleceğe yönelik yüzlerce proje ürettiklerini söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hazırlamış olduğu projelerle gelişen ve büyüyen Manisa'nın ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu kapsamda hazırlanan projeleri Manisalılarla paylaşmak için Projeler Daire Başkanı Bircan Kaynak ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ulvi Kaynak, Manisa Web TV ekranlarında yayınlanan Kent Vizyonu programının konuğu oldu. Özgür Hancıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu programda, Daire Başkanı Bircan Kaynak, il genelinde hazırlamış oldukları projelerden bahsetti. Kaynak, dairelerinin MASKİ'nin mutfağı olduğunu belirterek, yapılan işlerin yüzde 90'ında ekiplerinin imzası olduğunu söyledi. Kaynak, içme suyu hatlarından kanalizasyon hatlarına, dere ıslahlarından atıksu arıtma tesislerine, yeni açılan sondajların terfi hatlarından yağmursuyu hatlarına kadar projeler hazırladıklarının altını çizdi.

“Bugüne kadar 815 proje hazırladık”

Öncelikle 101 Mahalle Projesi'ni tamamlamalarının ardından 154 Mahalle Projesi'ni hazırladıklarını belirten Kaynak, talepler doğrultusunda idarenin sorumluluk sahası içerisinde yer alan noktalarda çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Kaynak, “Kurulduğumuz günden bugüne kadar 815 proje hazırladık. İhtiyaca binaen hazırladığımız projelerimiz ile vatandaşların ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. 101 Mahalle Projemiz oldukça ses getirdi. 101 Mahalle Projesi'nin yapım işlerinin tamamlanmasının ardından 154 Mahalle Projesi'ni hazırlamıştık. O projemizde de çalışmalar Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığımız bünyesinde devam ediyor” dedi.

Atıksu arıtma tesisi projeleri tam gaz

Gediz ve Bakırçay Havzası'nın korunması noktasında tüm ilçeleri kapsayacak şekilde atıksu arıtma tesisi projeleri hazırladıklarını ifade eden Kaynak, ilçe merkezleri noktasında Köprübaşı ile bütün projeleri tamamladıklarını vurguladı. Sarıgöl, Selendi, Demirci ve Alaşehir ilçelerimizdeki projeleri daha önce noktalamıştık. Alaşehir merkez atıksu arıtma tesisi için hazırladığımız projemiz, 25 milyon TL yatırım bedeli ile başladı. Diğer 3 ilçede hibe krediler için başvurularımızı yaptık. Kaynak, açıklamalarına Muradiye Mahallesi ile devam ederek, “İlimizin gelişen ve sürekli olarak büyüyen mahallelerinden biri Muradiye'dir. Çevre kirliliği ortadan kaldırmak için Muradiye'ye inşa etmek için hazırladığımız projenin kamulaştırma işlemi tamamlandı. Kanalizasyon hattının projesini de tamamladık. Kaynak tahsisinin ardından mahallemizdeki eski altyapıyı sağlıklı hale getireceğiz” açıklamalarında bulundu.

“MASKİ büyüdükçe bizim planlamalarımız da büyüyor”

Manisa'ya yeni bir su rezervi kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Kaynak, “MASKİ büyüdükçe bizim planlamalarımız da büyüyor. Gürle Projemiz de çok önemli. Kaynak suyunun tahsisi noktasında DSİ ve Milli Emlak ile görüştük. Tahsisi de aldık. Manisa merkezin yüzde 60'ının su ihtiyacını karşılayacak bir proje hazırladık. Manisa merkez ve ilçelerde su ihtiyacı genel olarak yeraltı sularından karşılanıyor. Gürle projemiz ile cazibeli ve çok sağlıklı bir kaynak suyu sayesinde sondajlardaki enerji maliyetimiz azalacak” dedi.

“Büyüyen ve gelişen Manisa'ya uygun, geleceğe yönelik projeler hazırlıyoruz”

İl merkezinin altyapısı içinde planlamalar yaptıklarını söyleyen Kaynak, “Manisa ilçe merkezinde günden güne altyapı eskiyor ve imar planı çalışmaları da devam ediyor. Bu noktadan hareketle Manisa merkez için içme suyu ve kanalizasyon hattı projelerini hazırlamayı planlıyoruz. Geçmiş yıllarda hazırlanan projeler, yeni imar planlarına göre yetersiz gelmeye başlayacak. Büyüyen ve gelişen Manisa'ya uygun, geleceğe yönelik projeler hazırlıyoruz. En büyük hedeflerimizden biri de il genelinde bir Master Plan çalışmasına imza atmak. Kula ilçemizi pilot bölge seçerek örnek bir çalışma hazırladık” ifadelerini kullandı. Son olarak dere ıslahları ile ilgili konuya da değinmek istediğini belirten Kaynak, Bakanlık yetkililerinin Manisa merkezde dere taşkını olup olmadığını öğrenmek için kendilerini aradığını belirterek, yaptıkları önemli ıslah çalışmaları ile ilçe merkezinde bu tip durumların yaşanmadığının altını çizdi.