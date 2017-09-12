Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa merkez ve ilçelerinde imza attığı dönüşüm hamlesinde hız kesmiyor. 101 Mahalle Projesi kapsamında Gördes ilçesine bağlı 4 mahallede 30 kilometre sağlıklı altyapı temin eden MASKİ, 154 Mahalle Projesi ile ilçedeki 8 mahalleyi daha yeniliyor. Çiçekli, Boyalı, Çatalarmut, Beğel, Dereçiftlik, Efendili, Malaz ve Börez mahallelerini kapsayan proje çerçevesinde, toplam43 kilometre kanalizasyon hattı ile 34 kilometre içme suyu şebekesi döşenecek. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde ayrıca, 16 adet fosseptik ile bir adet içme suyu deposu da inşa edilecek. Mahallelerin üstyapı çalışmaları da MASKİ tarafından ele alınarak, toplamda 126 bin metrekarelik kilit parke taş döşemesi yapılacak. 18 Milyon TL yatırım maliyetine sahip inşaat çalışmaları öncesinde, yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi.

Muhtarlardan hizmet teşekkürü

Çatalarmut Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Aslantaş, “Mahallemizdeki içme suyu ve kanalizasyon hatları eski ve sağlıksızdı. Şimdi her iki hattımız birden sıfırdan yapılacak. Bize yakışır bir çalışma olacak inşallah. Genel olarak Büyükşehir ve MASKİ’nin hizmetlerinden memnunuz. Cengiz Başkanımıza ve Yaşar Müdürümüze çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz, devamını bekliyoruz” ifadelerini kullanırken, Efendili Mahalle Muhtarı Yılmaz Yüksel de şunları söyledi:

“Mahallemizde kanalizasyonumuz sadece bazı kısımlarda mevcuttu. İçme suyu şebekemiz de eski olduğundan çok sıkıntılar yaşıyorduk. Bunlar hep 40 sene öncesi yapılan hatlar olduğundan değişmesi gerekiyordu. Şimdi tamamı sağlıklı bir şekilde yapılacak. Allah razı olsun Cengiz Başkanımızdan. Kendisine ve bütün MASKİ’ye çok çok teşekkür ediyoruz”

Beğel Mahalle Muhtarı Tahir Bodur, “Mahallemizin yıllardır kullanılan altyapısı Cengiz Başkanımız sayesinde yepyeni olacak. Bundan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Altyapımız yenilendikten sonra artık 50 sene içimiz rahat olacak. Bu hizmetlerden ötürü başta Cengiz Başkan olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.