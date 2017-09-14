Kuyuyu kısa bir süre içinde devre dışı bırakıp bir başka depodan şebekeye aktarım sağlayan MASKİ, sondajdan alınan su numune analizlerinin de temiz olduğunu vurguladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Keli Mahallesi’nin içme suyu ile ilgili sosyal medyada yer alan asılsız haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Salihli ilçe merkezine su takviyesi nedeniyle faaliyete alınan Yılmaz Mahallesi’ndeki sondajda meydana gelen anlık değişimler nedeniyle kuyunun mil topladığını belirten MASKİ yetkilileri, Keli Mahallesi sakinleri tarafından durumun iletilmesi üzerine derhal kuyunun iptal edildiğini ifade etti. Kuyu içerisindeki bu gibi anlık değişimleri görebilmenin mümkün olmadığını söyleyen yetkililer, suyun şebekeye verilmesi öncesinde sondajdan alınan su numunesi sonucunun içime elverişli olduğunun da altını çizdi.

Kuyu devre dışı bırakıldı

Zeminin alüvyon tabanlı yapısı ve su seviyelerindeki hızlı değişimlere bağlı olarak mil çeken sondaj kuyusu, MASKİ ekipleri tarafından derhal devreden çıkarıldı ve şebekeye Salihli merkezde yer alan depolardan takviye sağlandı. Benzer bir durumun yaşanmaması amacıyla kuyunun kompresörle temizlenmesi gibi bakım işlemleri yapıldı.

Manisa’nın 17 ilçesine kaliteli içme suyu temini sağlayan MASKİ Genel Müdürlüğü, sularda meydana gelen görüntü, renk, koku ya da tat bozukluklarının eskiyen tesisatlardan kaynaklandığı konusunda da vatandaşları uyardı. İl genelindeki içme suyu hijyeninin laboratuvar analizleriyle kontrol altında tutulduğunu vurgulayan MASKİ, abonelere ait tesisatların da belirli aralıklarla yenilenerek bakımlarının yapılması gerektiğinin altını çizdi.