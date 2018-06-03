Öte yandan MASKİ tarafından Adnan Menderes Mahallesi’ndeki 101 ve 132’inci sokaklarında kanalizasyon ve yağmursuyu hattı ile Demirci’nin Ahmetler Mahallesi’ndeki 4 kilometrelik içme suyu şebeke yenileme çalışmasına başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede gerçekleştirdiği içme suyu çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, Alaşehir ilçe merkezine içme suyu temin eden Avşar mevkiinde bulunan tesisin su kapasitesini yükseltmek için tesiste başlattığı 3 adet sondaj çalışmasına devam ediyor. İlk sondajda delgi çalışmalarını tamamlayan ekipler, deneme motoru takarak numune alımı gerçekleştirecek. İkinci sondajda delgi işlemine devam edilmesinin yanı sıra üçüncü sondaj için de etüd çalışmaları gerçekleştiriliyor. Sondajlardan yeterli ve kaliteli içme suyuna ulaşılması ile Alaşehir ilçesinin içme suyu kapasitesi arttırılmış olacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, vatandaşların su sıkıntısı çekmemesi için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda yoğun tempoda çalıştıklarını ifade ederek, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak il genelindeki içme suyu ihtiyacını sondajlar ile karşılıyoruz. Bu sebep ile 17 ilçemizdeki mahallelerde ortaya çıkabilecek su yetersizliklerini önceden tespit ederek imkanlarımız kapsamında önlemler alıyoruz. İçme suyunun yaz aylarında yoğun kullanılmasından dolayı Alaşehir ilçemizdeki vatandaşlarımızın da sıkıntı yaşamaması için Avşar mevkiine 3 adet yeni sondaj çalışmasına başladık. Sondaj kuyularında yeterli suya ulaşmamızın ardından su analizlerini gerçekleştireceğiz. Sonuçların olumlu olması durumunda yeni su kaynaklarının şebekeye bağlantısını yapacağız" dedi.

Öte yandan MASKİ, Şehzadeler ilçesinde bulunan Adnan Menderes Mahallesi’nde ana kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını inşa etmek için çalışmalara başladı. 101 ve 132’inci sokaklarda yürütülen çalışmalar kapsamında 850 metre uzunluğunda iki ayrı hat döşenecek. Bölgedeki vatandaşların çalışma sayesinde atıksu ve yağmursuyu nedeniyle altyapı sıkıntısı yaşamasının önüne geçilecek.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nca Demirci ilçesine bağlı Ahmetler Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar da son sürat devam ediyor. Mahallede bir yandan 4 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme işi sürerken, 4 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebeke yenileme çalışmaları da başladı. Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Kazım Aysan da mahalleyi ziyaret ederek devam eden çalışmaları yakından takip etti.

2 Milyonluk yatırımda sona doğru

Ayrıca Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen içme suyu depolarındaki bakım onarım çalışmaları Kula ilçesinde de yoğun tempoda devam ediyor. İlçede 50 adet içme suyu deposu ile 23 adet terfi binasında yürütülen çalışmalarda sona yaklaşan MASKİ, vatandaşa daha sağlıklı su temin etmek için 2 milyon 250 bin TL’lik yatırıma hayat verdi. İçme suyu depolarında; yalıtım, fayans döşeme, himaye çiti, vana ve boru değişimi yapılıyor.