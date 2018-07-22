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22 Temmuz 2018 14:44

MASKİ’den il genelinde alt ve üst yapı çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Manisa il genelinde yürütülen alt ve üstyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

MASKİ’den il genelinde alt ve üst yapı çalışması

22 Temmuz 2018 14:44


MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile mahalleleri adeta yeniden inşa etmeye devam ediyor. MASKİ’nin projeSİ kapsamında çalışma yürütülen Alaşehir ilçesine bağlı Akkeçili Mahallesi’ndeki ana hat döşemelerinde sona gelindi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından mahallede toplam 14 kilometrelik kanalizasyon ve içme suyu altyapısı inşa edildi. Ardından hızla üst yapı çalışmalarına geçen ekipler, 29 bin metrekarelik kilit parke taşı döşemelerine de başladı. MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelindeki derelerin vatandaşların günlük yaşamını tehdit etmesini engellemek adına dere ıslah çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Salihli ilçesine bağlı Çapaklı Mahallesi’nde yağışlı havalarda yaşanan taşkın sorununu da ortadan kaldırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmayla, mahalleden geçen derenin iki farklı noktasında menfez ve ıslah işi yapılarak bölgenin çamur içinde kalması önlendi.


Öte yandan MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı su sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. MASKİ ekipleri tarafından, Demirci ilçesine bağlı Kuzuköy Mahallesi’nde cazibeli içme suyu hattının bakım çalışmaları sırasında halk arasında kunduz diye bilinen 3 metrelik ağaç kökü çıkarıldı. Vatandaşın suyun az aktığını bildirmesi üzerine hattı kontrol eden ekipler, su borularının içerisinden 3 metre uzunluğunda kunduz adı verilen ağaç kökünü çıkardı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Molla Süleymanlı Mahallesi’nde 2 kilometrelik dere temizlik işi gerçekleştirildi. Su akışını daha sağlıklı hale getirmek için de 250 metre koruge boru döşendi. Yürütülen çalışma ile yağışlı havalar öncesinde mahallede meydana gelebilecek herhangi bir taşkın riskine karşı önlem alındı.




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