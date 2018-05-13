MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, il genelinde bulunan derelerde bitki kalıntıları, akıntı ile biriken kum ve çakıl gibi rüsubattan dolayı oluşan tıkanıklığı ve kötü kokuyu ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi’nde 2 buçuk kilometrelik dere temizlik çalışmasına başladı.

154 Mahalle Projesi kapsamında Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile Kula’nın Emre Mahallesi de dönüşümü yaşıyor. Bu kapsamda, mahallede yürütülen çalışmaları MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay yerinde takip etti. 7 kilometrelik kanalizasyon hattında çalışmalarının tamamlanmasının ardından 7 kilometrelik içme suyu hattı işine devam ediliyor. Üstyapı çalışmalarının da kısa süre içerisinde başlayacağı mahalle, geleneksel Kadir Gecesi özel programına hazır hale getirilecek. Ayrıca Demirci’ye bağlı Ayvaalan ve Azizbey mahallelerindeki imalat çalışmaları da başladı. İlçede ayrıca Ahmetler ve Minnetler’e de yeni fosseptikler kazandırılarak, atıksuların çevreye ve vatandaşlara zarar vermeksizin depolanması ve düzenli şekilde atıksu arıtma tesislerine ulaştırılması sağlanacak.

Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu’nda da 2 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşemeye başladı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen hat çalışmasının tamamlanması ile daha önce kanalizasyon hattı bulunmayan yerleşim alanının uzun yıllardır yaşadığı sıkıntı ortadan kaldırılacak. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 101 Mahalle Projesi kapsamında altyapı çalışmalarını tamamladığı Turgutlu ilçesine bağlı Karaköy, Hacıisalar ve Dalbahçe mahallelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi de kilit parke taş döşeyerek mahalleleri baştan aşağıya yeniledi.