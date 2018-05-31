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31 Mayıs 2018 15:07

MASKİ’den il genelinde altyapı çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi’nde yeni açılan iş yerleri için ek içme suyu hattı döşedi.

MASKİ’den il genelinde altyapı çalışması

31 Mayıs 2018 15:07

Öte yandan Alaşehir ilçesindeki içme suyu depolarının bakım onarımı kapsamında 1’inci etap olarak 1 milyon 200 bin TL yatırım ile 36 deponun yenileme çalışmalarına başladı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu tüketmeleri için çalışmalarına devam ediyor. MASKİ, Turgutlu ilçesinde bulunan sanayi sitesi içerisinde yeni açılan iş yerleri için içme suyu hat döşeme çalışması gerçekleştirdi. MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarını sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için yoğun mesaisini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Alaşehir ilçesine bağlı mahallelerde 1’inci etapta 36 adet içme suyu ve biriktirme deposunun bakım onarım çalışmalarına başladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 1 milyon 200 bin TL yatırımla hayata geçirilen çalışma sayesinde çalışma yapılacak içme suyu depoları sağlıklı hale getirilecek.


Ayrıca Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sarıgöl’ün Tırazlar ve Doğuşlar mahallelerinde altyapı çalışmaları tamamlandı. 154 Mahalle Projesi kapsamında mahallelere, 36 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşendi. 62 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme çalışmaları da kısa bir süre içerisinde başlayacak.




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