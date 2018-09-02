Altyapı yenileme çalışmaları kapsamında Demirci’nin 5 mahallesi de modern altyapıya kavuştu. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Ahmetler, Ayvaalan, Azizbey, Çağıllar ve Minnetler mahallelerinde toplamda45 kilometrelik altyapı tamamlanarak vatandaşlara daha sağlıklı bir yaşam alanı sağladı. Üstyapı çalışmalarına da başlayan MASKİ ekipleri, 100 bin metrekarelikkilit parke taş döşeme çalışmasının 55 bin metrekaresini tamamladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, kırsal bölgelerin yanı sıra, Büyükşehir Kanunu öncesinde belde belediyesi olan yerleşim yerlerine de ulaştırdığı hizmetlerle de yüzleri güldürmeye devam ediyor. Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi’nde MASKİ tarafından hayata geçirilecek olan 32 kilometrelik altyapı çalışması kapsamında yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Mahalle Muhtarı Etem İşler ile yapılan görüşmede Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Uğur Topkaya, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin ve teknik ekibin yanı sıra, İller Bankası ile yüklenici firma temsilcileri de yer aldı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen iş kapsamında Büyükbelen’de 28 kilometre kanalizasyon ve 4 kilometrelik yağmursuyu hattı inşa edilecek.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’ndeki kanalizasyon hattı döşeme çalışmasında sona yaklaşıldı. 10 kilometre uzunluğundaki hat sayesinde mahalle sakinleri uzun yıllar kullanacakları sağlıklı altyapıya kavuşacak.

Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Güzgülü ve Coşkun’a ziyaretlerinde MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen ile Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra ve MASKİ İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı eşlik etti. Hacıhaliller Mahallesi’ndeki ziyarette, Aşağıçıbanisa Muhtarı Şevki Koç, Yeniharmandalı Muhtarı Salim Dönmez ve Hamzabeyli Muhtarı Mustafa Aydemir de yer aldı. Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyen Güzgülü ve Coşkun’a mahalle muhtarları ve sakinleri asfalt çalışmalarından mezarlık bakımlarına, içme suyu arıtma tesisi ile yapılan diğer yatırımlar için teşekkür etti. Ulaşım ve durak yerleri ile ilgili gelen talep sonrasında mahalle muhtarlarını Büyükşehir Belediyesi’ne davet eden Güzgülü, bu talepleri orada masaya yatıracaklarını ifade etti.