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29 Mayıs 2018 15:10

MASKİ’den ilçelerde alt ve üstyapı çalışması

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi’nde 1.

MASKİ’den ilçelerde alt ve üstyapı çalışması

29 Mayıs 2018 15:10

etap bin 200 metrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı. Öte yandan 154 Mahalle Projesi kapsamında Demirci’nin Çağıllar Mahallesi’nde başlatılan alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı.


MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerindeki derelerde temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, il genelinde bulunan derelerde bitki kalıntıları, akıntı ile biriken kum ve çakıl gibi rüsubattan dolayı oluşan tıkanıklığı ve kötü kokuyu ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi’nde 1. etap olarak başlattığı bin 200 metrelik dere temizlik çalışmasını tamamladı. Deredeki 2. etap temizlik çalışması da önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek.


Ayrıca 154 Mahalle Projesi ile Demirci’nin Çağıllar Mahallesi’nde de dönüşüm tamamlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde mahallede bin 300 metre içme suyu hattı yenilendi. Mahalle, altyapı çalışmalarının ardından tamamlanan 8 bin metrekarelik kilit parke taş döşeme işiyle de altıyla üstüyle yepyeni bir görünüme kavuştu.




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