Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesine daha hızlı ve kaliteli hizmet götürmek amacıyla araç filosunu sürekli genişletiyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından alımı gerçekleştirilerek işlemleri yapılan 40 adet motosiklet personele teslim edildi. İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Hayri Okkalı’nın katılımıyla Manisa merkez ve ilçelerde kullanılacak motosikletler, sürücülerinin kıyafetleri ile birlikte ilçe şefliklerine verildi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa’nın tüm ilçelerinde vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak adına her konuda çıtayı yükselttiklerini ifade ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda daha yaşanılabilir bir kent için çalıştıklarını vurguladı. İlçe şefliklerine teslim edilen yeni motor filosu ile personelin kısa mesafelerde daha hızlı müdahalelerde bulunacağını sözlerine ekleyen Aslay, 40 adet motosikletin hayırlı olmasını diledi.