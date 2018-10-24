MASKİ'den Kazım Karabekir Mahallesine yeni yağmursuyu hattı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde yağışlı havalarda meydana gelen su taşkınlarının önüne geçmek üzere yağmursuyu hattı döşeme çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde ihtiyaç duyulan bölgelere yağmursuyu hatları döşeyerek yağışlı havalarda yaşanabilecek sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda MASKİ, Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde yağışlı havalarda meydana gelen su taşkınlarının önüne geçmek üzere yağmursuyu hattı döşeme çalışmasına başladı. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma tamamlandığında mahalledeki su taşkını sorunu çözüme kavuşturulacak.