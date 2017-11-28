Mahallelere MASKİ tarafından 155 kilometrelik altyapı inşa edilecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı "154 Mahalle Projesi" ile beldeden ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerinin alt ve üst yapılarını yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, altyapı çalışması başlayan ilçelerden biri de Kula oldu. İlçede 27 milyon TL yatırımla 10 mahallenin altyapısı yenilenecek. Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesinde başlayan çalışmalar; Kavacık, Bebekli, Eroğlu, Şehitlioğlu, Şıhlı, Emre, Yağbastı, Hacıtufan ve Kalınharman mahalleleri ile devam edecek. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje ile mahallelerde 75 kilometre kanalizasyon, 80 kilometre de içme suyu hattı modernize edilecek. Ayrıca, 5 adet içme suyu deposu yapılacak projede sağlıklı içme suyu sistemleri inşa edilecek. Atıksuların sağlıklı bir şekilde deşarj edilmesi için 27 adet foseptik imalatı da yapılacak. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallelerde 250 bin metrekare kilit parke taş döşeme işine geçilecek. Bu kapsamda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Bebekli Mahallesini ziyaret ederek, mahalleli ile bir araya geldi. Mahallede yapılacak olan hizmetler için kurban kesilerek dualar edildi.