MASKİ'den Kula'ya cansuyu

Hacımahmutlu mevkiinde açılan içme suyu sondajından saniyede 7 litre verim elde edildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yaşayan vatandaşların daha sağlıklı, kaliteli ve yeterli içme suyu tüketmelerini sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, mevcut sondajlardaki su miktarının zamanla azalmasından dolayı Kula ilçe merkezinin içme suyu kapasitesi arttırmak için 7 adet yeni sondaj çalışması başlattı. Hacımahmutlu mevkiinde 140 metrede delgi çalışmasının tamamlandığı içme suyu sondajından saniyede 7 litre verim elde edildi ve numune alım işlemi gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Faik Şentürk, MASKİ Kula İlçe Şefi Mahmut Kırkağaçlı ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Saniyede 7 litre verimli suya ulaşıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda il genelinde yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak için sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Kula ilçe merkezimizin içme suyu kapasitesini arttırmak adına 7 adet yeni içme suyu sondajı çalışmasını başlattık. Hacımahmutlu mevkiindeki ilk sondajımızın delgi işlemini tamamladık ve saniyede 7 litre gibi verimli bir suya ulaştık. Numune alım işlemini tamamladık ve analiz sonuçlarına göre de en yakın zamanda suyumuzu ilçe merkezine ulaştıracağız. Hayırlı olsun” dedi.