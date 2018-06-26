Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalılara daha sağlıklı ve güvenli içme suyu temini için 2014 yılındaki kuruluşundan bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığının korunması amacıyla içme suyu alanında önemli yatırımları hayata geçiren MASKİ, 17 ilçe genelindeki içme suyu dezenfeksiyon oranını yüzde 97’lere yükseltti. MASKİ tarafından Sağlık Bakanlığınca belirlenen 02 - 05 ppm standart aralıklarını sağlamak ve bunu korumak amacıyla birçok çalışma yürütülüyor.

İçme suyuna yatırımlar hızla devam ediyor

İnsani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik kapsamında vatandaşlara mikrobiyolojik kirlilikten arındırılmış içme suyunu temin etmek için il genelindeki tüm depolara tam otomatik klor cihazlarının montajı yapılmıştır. Bununla birlikte 800 içme suyu deposu baştan aşağıya yenilenmiş olup yılsonuna kadar tüm depoların bakım onarımlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İlçe merkezleri ve mahallelerinde de içme suyu şebekelerini çağdaş sistemlerle değiştiren MASKİ, 100 içme suyu arıtma tesisi ile Manisalılara daha sağlıklı ve güvenli içme suyu temin etmektedir.

“Su, gelecek nesillerden aldığımız bir emanettir”

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, dünya üzerindeki suların sadece yüzde birinin içilebilir olduğunun altını çizerek, “Su, gelecek nesillere bırakılacak bir miras değil, gelecek nesillerden aldığımız bir emanettir” dedi. İçilebilir su kaynaklarının geliştirilmesinin ve korunmasının refah seviyesine doğrudan katkı sağladığını sözlerine ekleyen Genel Müdür Coşkun, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak hemşehrilerimize sağlıklı ve güvenli içme suyu sağlamak ve su kaynaklarını korumak için üzerimize düşen görevi yerine getirme çabasındayız. İçme suyu arıtma tesisleri, şebekelerin yenilenmesi, depoların bakım onarımları ve çağdaş klorlama sistemleri kapsamında yaptığımız yatırımlar sonrasında ilimiz genelinde yüzde 97’lik bir başarıya imza attık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’den aldığımız güç ile Manisa’mıza hizmet ve yatırımlarımız aralıksız devam edecektir. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.