MASKİ'den Manisa'ya 800 milyonluk yatırım

Daha yaşanabilir bir Manisa için gece gündüz çalıştıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Attığımız her adımda, daha güvenli ve güzel bir gelecek inşa ediyoruz” diyerek tüm yatırımların gelecek nesiller için yapıldığını vurguladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana Manisa'nın 17 ilçesine 800 milyon Türk Lirası değerinde yatırım yaptı. İdarenin görev ve sorumluluk alanlarında yer alan tüm hizmetlerin vatandaşa en kaliteli şekilde ulaştırılması adına yapılan bu yatırımlar; içme suyu depolarının ve sistemlerinin yenilemeleri, alt ve üstyapı dönüşümleri, yağmursuyu ve dere taşkınlarını önleyici projeler, yeni içme suyu kaynakları temini ve atıksu arıtma tesisleri gibi oldukça geniş bir hizmet alanını kapsıyor.

17 ilçede 3 bin 100 kilometre altyapı

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki en uzak kırsal noktalara kadar ulaştığı dev altyapı projeleriyle, yerleşim yerlerini adeta yeniden inşa ediyor. Tamamlanan 101 Mahalle Projesi'nin ardından, hızla başlatılan 154 Mahalle Projesi kapsamında da, köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşimlerde altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Altyapı yenilemeleri sonrasında mahalleler kilit parke taşıyla kaplanarak, üstyapıları da sağlıklaştırılıyor. Bu kapsamda MASKİ, ilçe merkezleri de dahil edildiğinde 175 mahallede alt ve üstyapı çalışması hayata geçirilerek, 3 bin 100 kilometrelik altyapı ağı döşedi.

MASKİ bununla birlikte, yerleşim yerleri içerisinden geçen dere yataklarını da daha güvenli hale getirmek ve taşkın tehlikesini ortadan kaldırmak amacıyla da il genelinde faaliyet yürütüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki çalışmalarla 4 yıl içerisinde toplamda 130 mahallede dere ıslah imalatları gerçekleştirilerek su akışını daha kontrollü hale getirdi. Ekipler tarafından yapılan 400 kilometrelik dere temizliğiyle de taşkınlar önlenirken, kirliliğin sebep olduğu kötü görüntü ve koku sorunlarına son verildi.

Atıksu arıtma tesislerine 230 milyonluk yatırım

Gelecek nesillere daha temiz bir gelecek bırakmak amacıyla başlatılan atıksu arıtma tesisi hamlesi de ilk günden bu yana hızını kesmeden sürüyor. Gediz ve Bakırçay nehirlerinin özlenen günlerine kavuşturulması adına MASKİ, atıksu arıtma tesisleri alanında 230 milyon TL maliyetinde yatırım yaptı. İl genelinde işletilen 16 adet tesise, Kasım ayı içerisinde Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi de eklenecek. 25 Milyon TL yatırım yapılan Alaşehir atıksu arıtma tesisinin ise inşaatı devam ediyor.

Yağmursuyu çilesi sona eriyor

MASKİ ekipleri yağışlı havalarda caddelerde biriken sular nedeniyle günlük hayatın felç olmasını engellemek için de ilçe merkezlerinde önemli yağmursuyu hattı çalışmaları yürütüyor. Soma'da 15 Kilometrelik Yağmursuyu hattı, Akhisar'da Şehit Üsteğmen Tahir Ün Caddesi ve bağlı sokakları, Demirci merkez Yağmur Mahallesi ile ilçe merkezlerindeki muhtelif caddelerde hatlar tamamlanırken Salihli'de 29 Kilometre ve Gölmarmara'da 8 kilometrelik yağmursuyu hatları devam ediyor.

316 adet sondaj ve 111 adet içme suyu arıtma tesisi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa il geneline daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak amacıyla 316 adet yeni içme suyu sondajı açmasının yanı sıra 111 adet içme suyu arıtma tesisini başlarıyla işletiyor. İl genelindeki içme suyu arıtma tesislerinde bakım onarım çalışmaları da yapan İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç bulunan yerlerde ise yenilerini inşa ediyor.

Merkezden kırsala kadar tüm vatandaşların güvenle su tüketebilmeleri adına MASKİ, 910 içme suyu deposu, 196 terfi merkezi ve 20 biriktirme deposunun bakım onarımını yaptı. Fayanslarından dış cephelerine, izolasyolarından tel örgülerine kadar baştan aşağıya yenilenen su depolarına ayrıca, tam otomatik klor cihazları ve şamandıra sistemleri yerleştirildi.

MASKİ, kartlı sayaç kullanan abonelere işlem kolaylığı sağlamak adına 26 adet SUMATİK ve 90 Adet MASKİ Pratik'i il genelinde yaygınlaştırdı. Mobil tahsilat araçları ile vatandaşların ayağına kadar hizmet götüren MASKİ, MANULAŞ bayileri, tahsilat vezneleri ve anlaşmalı bankalar aracılığı ile abonelere hızlı ve kolay işlem yapma kolaylığı sağlıyor. Yalnız Değilsiniz' projesi ile de yaşlı, kimsesiz, engelli ile şehit yakınları ve gaziler de evlerine kadar hizmet alabiliyor.

“Attığımız her adımda, daha güvenli ve güzel bir gelecek inşa ediyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Manisa il geneline yapılan yatırımlarla ilgili olarak, “Göreve geldiğimiz günden itibaren tek gayemiz, eşsiz güzellikteki Manisa'yı daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek oldu. Uzak yakın demeden, Selendi'den Yunusemre'ye kadar tüm ilçelerimize eşit hizmet götürme çabasında olduk. Şehrimizin merkezindeki vatandaşlarımız hangi hizmetlerden yararlanıyorsa, kırsal mahallelerimizdeki hemşehrilerimizi de özlemle bekledikleri hizmetlere kavuşturduk. Kurulduğunda masa ve sandalyesi dahi olmayan bir su ve kanal idaresinden, bugün 17 ilçeye 800 milyonluk altyapı yatırımını arkasında bırakmış bir kurum konumuna geldik. Attığımız her adımda, daha güvenli ve güzel bir gelecek inşa ediyoruz. Aynı hizmet aşkıyla da çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.