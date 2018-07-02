Gezi sonrasında öğrenciler üniversitede aldıkları pratik eğitimi iyi bir şekilde pekiştirdiklerini belirtti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geleceğin mühendislerinin gelişimine de katkı veriyor. MASKİ, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan stajyer öğrencilerin teknik açıdan kendilerini geliştirmeleri için tesislere geziler düzenleniyor. Bu kapsamda, Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, dairelerinde görev yapan stajyer öğrenciler ile birlikte Akhisar Atıksu Arıtma Tesisini gezdi. Ziyaret boyunca öğrencilere tesisin işleyişi ile ilgili bilgiler, tüm üniteler üzerinden tek tek anlatıldı. Kurum bünyesinde görev yapan stajyer öğrenciler, bu gezi sayesinde üniversitede aldıkları eğitimi sıkı bir şekilde pekiştirdiklerini belirtti.

“Gezilerimiz devam edecek”

Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, bünyelerinde görev yapan geleceğin mühendislerinin gelişimine de katkıda bulunmak için çalıştıklarını belirterek, “Daha sağlıklı ve temiz bir Manisa için 16 atıksu arıtma tesisini başarılı bir şekilde işletiyoruz. Bu örnek tesislerimizin işleyiş sürecini idaremiz bünyesinde stajyer olarak görev yapan öğrencilerimize de uygulamalı olarak aktarıyoruz. Gerek ben gerek de mühendis arkadaşlarımız, öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte Akhisar’da bulunan atıksu artıma tesisini ziyaret ederek, faydalı bir geziye imza attık. Öğrencilerimiz merak ettikleri soruları sordular, bizler de cevapladık. Gezilerimiz devam edecek” dedi.